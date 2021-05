Infektionsgeschehens ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis deutsche Campingplätze wieder öffnen können”, sagt Uwe Frers vom ADAC Campingportal Die ersten Campingplätze in der Modellregion Schlei in Schleswig-Holstein haben geöffnet, damit ist der Startschuss für die Campingsaison 2021 gefallen. “Bei einer weiterhin positiven Entwicklung desist es nur noch eine Frage der Zeit, bis deutsche Campingplätze wieder öffnen können”, sagt Uwe Frers vom ADAC Campingportal pincamp.de

Campingplätze in Modellregion ausgebucht

Camping Hotspots an den Küsten und in den Alpen. Viele deutsche Campingplätze melden schon jetzt eine extrem hohe Auslastung für die Sommermonate.” Deshalb sei eine rechtzeitige Buchung des Wunschplatzes dringend angeraten. “W Der Camping-Experte sieht einen Buchungsansturm auf deutsche Campingplätze zurollen: “ Die Campingplätze an der Schlei waren nach Bekanntgabe der Öffnung im Nu ausgebucht. Ich erwarte einen ähnlichen Ansturm auf diean den Küsten und in den Alpen. Viele deutsche Campingplätze melden schon jetzt eine extrem hohe Auslastung für die Sommermonate.” Deshalb sei eine rechtzeitigedes Wunschplatzes dringend angeraten. “W er als Camper in diesem Jahr ohne vorherige Buchung anreist, muss damit rechnen, abgewiesen zu werden”, so Frers.

Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis alle deutsche Campingplätze wieder öffnen können.

© Foto: ADAC / pincamp

Die beliebtesten Campingziele liegen in Deutschland

In 2021 ist die Nachfrage nach Camping in Deutschland besonders hoch. Ganz klare Favoriten sind Bayern, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Besonders gefragte Reiseziele sind im Norden sind die Nord- und Ostseeküste und die Mecklenburgische Seenplatte sowie im Süden die Bodenseeregion und das Allgäu.

Die beliebtesten Campingziele im Ausland

Italien

und Frankreich

Die Nachfrage konzentriert sich hier auf Campingziele im kroatischen Istrien und auf Plätze im Norden Italiens am Gardasee, in Venetien und in Südtirol.