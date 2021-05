Raus in die Natur, an einem schönen Fleckchen sein Zelt aufschlagen oder seinen Wohnwagen oder Wohnmobil abstellen, ein verlockender Gedanke, denkt sich zumindest so mancher Urlauber. Egoismus auf Kosten der Umwelt, finden viele Naturschützer. Wildcampen ist in Deutschland häufig nicht erlaubt - geradewird das aber gerne missachtet.