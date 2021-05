Die Corona-Zahlen gehen in Deutschland zurück. Bundesweit liegt die Inzidenz unter 100.

Ab Samstag sind in BW Lockerungen in der Freizeit möglich.

Fast alle Campingplätze im Südwesten sind am Pfingstwochenende ausgebucht.

„Es kommen unglaublich viele Buchungsanfragen rein“, sagte Kurt Bonath, der Landesvorsitzende des Verbands der Campingunternehmer in Baden-Württemberg. Seit den Lockerungen der Corona-Auflagen wollen deutlich mehr Menschen Urlaub auf den 138 Plätzen des Verbands machen. Kurzentschlossenen rät er daher, die Campingplätze nicht spontan anzufahren.

Wirklich überrascht zeigt sich Bonath keineswegs vom enormen Interesse an Zelt und Wohnwagen: „Der Trend zum Camping hat sich durch die Corona-Pandemie noch einmal verstärkt.“

Nicht überall in Baden-Württemberg dürfen die Camper aber auf die Plätze: Erst wenn die Zahl der Infektionen pro 100 000 Einwohner an fünf Tagen in Folge unter dem Wert von 100 liegt, ist der Urlaub erlaubt. Vor allem in den badischen Landesteilen ist das bereits so. So können Urlauber unter anderem in diese Landkreise fahren:

Ortenau

Emmerdingen

Rastatt

Breisgau-Hochschwarzwald

Bodensee

Konstanz

Das sind die Regionen (Stand 21.05.2021), die für Urlauber bei stabilen Infektionszahlen öffnen – wie einige andere auch.

