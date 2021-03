Ein Ehepaar hat gegen die aus seiner Sicht unverhältnismäßigenfür Kontaktpersonen von Kontaktpersonen in der Corona-Verordnung erfolgreich geklagt. Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim setzte eine Regelung des Landes außer Vollzug, nach der Kontaktpersonen von Menschen, die mit einem mit einer Virusvariation Infizierten in Berührung gekommen sind, sich ebenfalls absondern müssen.

Konkret nennt das Land dabei das familiäre Umfeld von Schülern, die an der Schule mit einem anderen positiv getesteten Schüler aus der eigenen Klasse oder Kursstufe Kontakt hatten. Das Mannheimer Gericht veröffentlichte seine Entscheidung am Mittwoch.

Die beiden Juristen hatten erklärt, dass bei der Regelung beispielsweise im Fall einer Ansteckung in einer Grundschulklasse mit 25 Kindern etwa 100 Menschen zu Hause bleiben müssten. Die Staatsanwältin und der Rechtsanwalt haben drei schulpflichtige Kinder, eines davon in der Grundschule, wobei Präsenz im Wechselmodell unterrichtet wird.

beispielsweise hat wegen des Infektionsgeschehen die für kommenden Montag geplante weitere Lockerung der Corona-Regeln infrage gestellt. „Natürlich jetzt bei der Situation werde ich mir gut überlegen, ob ich am Montag weitere Öffnungen mache“, sagte der grüne Regierungschef in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“, die am späten Dienstagabend ausgestrahlt werden sollte. Er erwäge, die weitere Öffnung auszusetzen und am Montag beimmit den anderen Ministerpräsidenten undzu besprechen, „was wir riskieren können“. Auf die Frage, ob ihm mulmig zumute sei, sagte der Grünen-Politiker: „Ja, haargenau.“

Unterdessen will der Städtetag den Verzicht auf eine Maskenpflicht an Grundschulen wegen steigender Infektionszahlen auf den Prüfstand stellen. „Er steht im Verband immer stärker in Rede und Kritik, weil an den Grundschulen grundsätzlich alle Schüler wieder präsent sein können und zwischen den Schülern kein Abstandsgebot gilt“, sagte Bildungsdezernent Norbert Brugger am Mittwoch. Bei einem Treffen mit der Amtsleitung des Kultusministeriums werde der Verband das Thema erörtern. Zu klären sei ferner, welche Masken künftig zu tragen sind und ob sich die Maskenpflicht auch auf den Unterricht erstreckt.