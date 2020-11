Winfried Kretschmann (Grüne) und Gesundheitsminister Manne Lucha gehen die Corona-Regeln und Verordnungen nach dem Corona-Gipfel mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht weit genug. So wird Baden-Württemberg Baden-Württembergs Ministerpräsident(Grüne) und Gesundheitsministergehen die Corona-Regeln und Verordnungen nach demmit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht weit genug. So wird Baden-Württemberg die verschärften Kontaktbeschränkungen nur an Weihnachten lockern, an Silvester jedoch nicht

Bei hoher Corona-Inzidenz in BW kommen Ausgangs-Sperren

Doch was geschieht, wenn dieZahl der Neuinfektionen und die 7-Tage-Inzidenz in einer Region in Baden-Württemberg völlig ausufern? Die Landesregierung arbeitet nach Angaben der dpa derzeit fieberhaft an einer Hotspotstrategie für Inzidenzwerte über 200 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner binnen einer Woche.

Neue Corona-Regeln bei hoher Zahl an Neuinfektionen in BW

Entwurf für einen entsprechenden Erlass des grün geführten allgemeinen Ausgangsbeschränkungen, vor. Die Bürger dürften demnach ihre Wohnung nur noch „bei triftigen Gründen“ verlassen, etwa für Einfür einen entsprechendendes grün geführten Gesundheitsministeriums in Stuttgart, der der dpa vorliegt, sieht für diesen Fall eine Verordnung, etwa zuvor. Die Bürger dürften demnach ihre Wohnung nur noch „bei triftigen Gründen“ verlassen, etwa für

Job,

Schule,

Sport,

Einkauf oder

Arztbesuche

Öffentlich wie privat darf sich dann zudem nur noch 1 Haushalt mit 1 weiteren Person treffen, maximal aber 5 Personen.

Diese Kreise in BW haben eine hohe Inzidenz und wären von Ausgangssperren betroffen

Mehrere Kreise in Baden-Württemberg liegen derzeit über der 200er-Marke - nach Stand vom Sonntagnachmittag etwa die Kreise

Tuttlingen,

Lörrach,

Heilbronn,

Mannheim und der

Schwarzwald-Baar-Kreis.

Die CDU-Seite bremst allerdings. Sie kritisiert viele ungeklärte Punkte in der Strategie von Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) und hat juristische Bedenken mit Blick auf einige Formulierungen. Die geplanten Ausgangsbeschränkungen seien zudem zu pauschal und weitgehend. Deshalb soll der Erlass auf Bitte der CDU noch nicht verabschiedet werden, sondern im Corona-Lenkungskreis der Regierung besprochen werden. Die Sitzung wurde deshalb auf diesen Montag vorverlegt.