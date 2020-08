1278 neue Corona-Infektionen gemeldet. Damit steigen die 9277 Menschen - fünf mehr als am Vortag (Stand: Dienstag, 25. August). Und wie ist die Lage im Kreis Ravensburg? Das Coronavirus greift in Deutschland wieder stärker um sich: Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschlandneuegemeldet. Damit steigen die Neuinfektionen auf den höchsten Wert seit Ende April. An oder mit Corona gestorben sind in Deutschland mittlerweileMenschen -mehr als am Vortag (Stand: Dienstag, 25. August). Und wie ist die Lage im

Wo steht die Ravensburg bei Corona im Vergleich zu anderen Kreisen?

Wie steht der Landkreis Ravensburg im Vergleich zu anderen Kreisen da? Unter den 294 Landkreisen in Deutschland belegt Ravensburg - Stand Dienstag, 25.08.2020 - weiterhin Platz 101. Damit fällt er im Vergleich zu Mittwoch um drei Plätze. Im Ranking unter den 35 Landkreisen in Baden-Württemberg liegt Ravensburg auf Platz 26 – direkt vor Biberach.

Neue Corona-Zahlen des RKI für den Kreis Ravensburg im Überblick

Doch wie sieht es im Detail aus? Das sind die aktuellen Zahlen des Robert Koch Instituts RKI zu Neuinfektionen, Toten und Genesenen:

Die Zahlen des Landratsamts in Ravensburg unterscheiden sich in der Regel von denen des RKI, abweichende Zahlen des Landratsamts werden in Klammern genannt. Der Trend geht nach dem starken Anstieg am Wochenende wieder leicht nach unten.

Zahl der Infizierten (Stand 25.08. 2020): 700.

(Landratsamt: Stand 21.08.2020: 702)

Veränderung zum Vortag laut RKI: + 0 Fälle

Zahl der Toten, die an oder mit Corona gestorben sind: 7 Menschen

Veränderung zum Vortag: 0

Zahl der Genesenen: 597 (laut Landratsamt)

Fälle pro 100.000 Einwohner: 246,3

Fälle letzte 7 Tage pro 100.000 Einwohner: 12,3