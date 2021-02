Corona-Zahlen in Deutschland sinken.

Bayerische Landeshauptstadt München hat kritische Inzidenz unterschritten

Impfungen laufen nur schleppend an.

Mutationen bereiten der Politik Sorge

Bund und Länder könnten beim nächsten Corona-Gipfel am 10. Februar den Lockdown verlängern.

Bayerischer Handel fordert zügige Wiedereröffnungen

Angesichts der gesunkenen Corona-Fallzahlen in Bayern – die Landeshauptstadt München hat den kritischen Inzidenz-Wert unterschritten – verlangen die Einzelhändler ein Ende des Lockdowns. Der Handelsverband Bayern (HBE) fordert Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein Kabinett am auf, die Geschäfte wieder öffnen zu lassen. Hauptgeschäftsführer Wolfgang Puff warf der Staatsregierung einen fehlenden Fahrplan Richtung Normalität vor. „Die Infektionszahlen sinken immer weiter", erklärte Puff. „Einkaufen in Bayern war und ist sicher." Der Handel sei kein Treiber der Corona-Pandemie.

Handelsverband Bayern: Zwischen Frust und Verzweiflung

„Die Politik hangelt sich perspektivlos nur von einem Lockdown zum anderen“, kritisierte Puff. „Klare Aussagen, unter welchen Bedingungen und wann die Betriebe wieder öffnen können: Fehlanzeige.“ Das sture Festhalten am harten Lockdown sei immer weniger nachvollziehbar. „Unsere Händler werden ohne Perspektive und finanzielle Hilfen alleine gelassen“, sagte der HBE-Hauptgeschäftsführer. „Frust, Existenzängste, Verzweiflung und Wut auf die Politik nehmen dramatisch zu. Wir haben es satt, immer nur salbungsvolle Worte zu hören.“

Nächster Corona-Gipfel am 10.2.2021 – Wann dürfen Geschäfte wieder öffnen?

Bund und Länder wollen kommende Woche wieder über ihr weiteres Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Im Mittelpunkt der Schaltkonferenz der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU)dürfte die Frage stehen, ob der geltende harte Lockdown mit vielen geschlossenen Geschäften und Schulen sowie Kitas im Notbetrieb über den 14. Februar hinaus verlängert wird. Im Einzelhandel dürfen momentan nur Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Drogerien und Apotheken öffnen.

Handelsverband Deutschland mit Brief an Wirtschaftsminister Peter Altmeier

Josef Sanktjohanser, Präsident des Peter Altmaier (CDU) fordert er eine klare Aussage von Bund und Ländern, „unter welchen Voraussetzungen basierend auf realistischen und fundierten Indikatoren der Einzelhandel wieder öffnen kann“. Auf Bundesebene macht, Präsident des Handelsverbandes Deutschland (HDE) , vor dem Corona-Gipfel nochmals auf die dramatische Lage der Branche aufmerksam. In einem Brief an Bundeswirtschaftsministerfordert er eine klare Aussage von Bund und Ländern, „unter welchen Voraussetzungen basierend auf realistischen und fundierten Indikatoren der Einzelhandel wieder öffnen kann“.

Der HDE reagierte mit Brief auf Äußerungen Altmaiers, der nicht ausgeschlossen hatte, das der aktuelle Lockdown wegen der neuen Mutationen des Coronavirus möglicherweise selbst bei einem Inzidenzwert von unter 50 noch einmal über den 14. Februar hinaus verlängert werden könnte.

Wird harter Lockdown wegen Corona-Mutation fortgesetzt?

Diese Äußerungen des CDU-Politikers hätten die Kaufleute „weiter tief verunsichert und deren Existenzsorgen dramatisch verstärkt“, schrieb Sanktjohanser. Schon der gegenwärtige Lockdown werde für Tausende von Einzelhandelsunternehmen in den Innenstädten und besonders im Modehandel das Aus bedeuten.

Der HDE-Präsident plädierte dafür, dem Handel möglichst rasch die schrittweise Rückkehr zu einem geordneten Geschäftsbetrieb zu ermöglichen. „Dies ist umso notwendiger, je länger der pauschale Lockdown andauert und sich die eklatanten Wettbewerbsverzerrungen zwischen stationärem und Online-Handel sowie innerhalb des Handels mit gemischten Sortimenten zunehmend verschärfen“, schrieb Sanktjohanser. Das Fahren auf Sicht der vergangenen Monate müsse dringend durch ein auch mittel- und langfristig tragfähiges Konzept ersetzt werden.

Handelsverband Deutschland (HDE) fordert einen Wirtschaftsgipfel

Der HDE-Präsident sprach sich in dem Brief an Altmaier dafür aus, kurzfristig einen Wirtschaftsgipfel zu organisieren, an dem nach den Vorstellungen des HDE auch die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft und die Verbände der besonders von Corona betroffenen Branchen teilnehmen sollten. Dort könne dann nicht nur über die Öffnungsperspektiven für den Handel gesprochen, sondern auch mehr Klarheit und Verbindlichkeit beim Thema Wirtschaftshilfen erreicht werden.

Corona-Pandemie beflügelt Neugründungen in Bayern

Unterdessen hat die Zahl der Unternehmensgründungen in Bayern während der Corona-Pandemie zugelegt. In Teilen hängt das nach Einschätzung des Statistischen Landesamts direkt mit der Krise zusammen. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 94.368 Firmen in Bayern gegründet, im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von fünf Prozent.

Darunter waren sehr viele Ein-Mann- beziehungsweise Eine-Frau-Betriebe. Auffällig aus Sicht des Landesamts ist der hohe Anteil von Frauen, die Einzelunternehmen gründeten – von denen laut Landesamt viele „mit dem Nähen von Masken und dem Herstellen von Visieren in Verbindung gebracht werden können“. Sehr viele Gründungen gab es demnach auch im Handel, mutmaßlich vor allem im Onlinehandel.

„In einer so herausfordernden Zeit ist das ein erfreuliches Signal“, sagte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) zu den vielen Neugründungen.