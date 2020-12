Die Corona-Neuinfektionen erreichen mit fast 30.000 einen neuen Höchststand.

Baden-Württemberg geht nach Weihnachten in einen Lockdown. Ab Samstag, 12.12.2020, gelten in BW Ausgangssperren. „Die Lage ist leider alarmierend“, sagt Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Bayern verschärft seine Ausgangsbeschränkungen und hat nächtliche Ausgangssperren in Hotspots angeordnet.

Harter Lockdown ab Mittwoch

Angesichts der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen soll in Deutschland ab Mittwoch ein harter Lockdown beginnen. Eine Vorlage aus dem Bundeskanzleramt für die Bund-Länder-Beratungen am Sonntagvormittag, die AFP vorliegt, sieht dafür unter anderem die Schließung von Einzelhandelsgeschäften und die Aussetzung der Präsenzpflicht an Schulen vor. Die Maßnahmen sollen zunächst bis 10. Januar gelten.

Bund und Länder wollen über einen weiteren harten Lockdown entscheiden.

Ausgangsbeschränkungen: Ministerpräsidenten für strengere Corona-Regeln

Corona-Regeln weiter verschärft werden können. Die Ministerpräsidenten Markus Söder (Bayern, CSU) und Armin Laschet (NRW, CDU) fordern jetzt schon ein rasches Handeln Beim Bund-Ländergipfel wird heute (13.12.) entschieden, wie dieweiter verschärft werden können. Die Ministerpräsidenten Markus Söder (Bayern, CSU) und Armin Laschet (NRW, CDU) fordern jetzt schon ein rasches Handeln und wollen einen harten Lockdown noch vor Weihnachten. Das bedeutet, den Handel so schnell wie möglich zu schließen. Schulen, Kitas und Horte sollen den Betrieb einstellen. Auch Ausgangsbeschränkungen stehen zur Diskussion.

Einige Bundesländer haben bereits strenge Maßnahmen beschlossen.

Diese Beschlüsse haben einzelne Bundesländer bereits gefasst

Baden-Württemberg führt am Samstag Ausgangsbeschränkungen sowie tagsüber Ausgangsbeschränkungen einführen.

In Sachsen, zurzeit bundesweit das Land mit den höchsten Infektionszahlen, sollen Schulen, Kitas, Horte und viele Geschäfte vom kommenden Montag an geschlossen werden. Geplant sind auch nächtliche Ausgangssperren zwischen 22 und 6 Uhr. Das sieht die neue Corona-Schutzverordnung vor. Einkaufen in Sachsen soll von nächster Woche an nur innerhalb eines 15-Kilometer-Radius möglich sein. Ziel der Maßnahme ist es, Einkaufstourismus in angrenzende Bundesländer zu verhindern.

Für Berlin hatte der Regierende Bürgermeister Müller am Donnerstag ebenfalls deutliche Einschränkungen angekündigt. Der Senat will sich am kommenden Dienstag damit befassen. Müller will sich dabei auch mit Brandenburg abstimmen.

In Bayern gelten schon seit Mittwoch strengere Regeln wie Ausgangsbeschränkungen, Alkoholverbot in Innenstädten und Ausgangssperren in Hotspots. Nur Läden für den alltäglichen Bedarf wie Lebensmitteln sollen offenbleiben.

Triftige Gründe um sich draußen aufzuhalten

Wer sich nach 20 Uhr noch außerhalb der Wohnung aufhalten will, braucht dafür triftige Gründe. Diese führt die Landesregierung als solche an:

Ausübung beruflicher Tätigkeiten einschließlich der Teilnahme ehrenamtlich tätiger Personen an Einsätzen von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst.

Inanspruchnahme medizinischer, pflegerischer, therapeutischer und veterinärmedizinischer Leistungen.

Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen.

Begleitung Sterbender und von Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen.

Handlungen zur Versorgung von Tieren.

Der Besuch von Schulen, Kindertagesstätten und beruflichen sowie dienstlichen Bildungsangeboten.

Der Besuch von Veranstaltungen des Studienbetriebs.

Besuch von religiösen Veranstaltungen.

Besuch von privaten Feiern in der Zeit vom 23. bis 27. Dezember.