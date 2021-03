Eine erhöhte Pollenkonzentration führt einer Studie zufolge zu steigenden Corona-Infektionszahlen. Teilweise stiegen diese um mehr als 20 Prozent, wie Forscher der Technischen Universität München bei einer Analyse von Pollendaten von 130 Stationen in 31 Ländern auf fünf Kontinenten ermittelten. Die zu den Studienautoren zählende Umweltmedizinerin Claudia Traidl-Hoffmann rät Menschen aus Risikogruppen, in den kommenden Monaten die Pollenflugvorhersagen zu beobachten und Staubfiltermasken zu tragen - also etwaAnlass für die Studie war der Eindruck, dass im Frühjahr vergangenen Jahres der Ausbruch der Corona-Pandemie in der nördlichen Hemisphäre mit den Flugzeiten der Baumpollen zusammengetroffen war. Bei den Untersuchungen fanden die Forscher heraus, dass sich im Durchschnitt 44 Prozent der Abweichungen der Infektionsraten vom Mittelwert durch in der Luft fliegendeerklären ließen. Aber auch Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur spielten eine Rolle.