Tourismus ist durch die Corona-Pandemie eingeschränkt. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, ist die Zahl der Gästeübernachtungen in Deutschland im Sommerhalbjahr 2020 insgesamt um 31,3 Prozent zurückgegangen – um 23,5 Prozent bei den inländischen Gästen und um 67,9 Prozent bei den ausländischen. Immer beliebter wird allerdings der Urlaub auf Campingplätzen in Deutschland und ganz Europa. Auch die Nachfrage nach Wohnmobilen hat laut Derist durch dieeingeschränkt. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, ist die Zahl derinim Sommerhalbjahr 2020 insgesamt um 31,3 Prozent zurückgegangen – um 23,5 Prozent bei den inländischen Gästen und um 67,9 Prozent bei den ausländischen. Immer beliebter wird allerdings der Urlaub aufin Deutschland und ganz Europa. Auch die Nachfrage nachhat laut Statista stark zugenommen.

Campingplätze in Deutschland: Bayern und BW mit den meisten Plätzen

In Deutschland gab es im Jahr 2020 insgesamt 2862 geöffnete Campingplätze mit rund 209.103 angebotenen Stellplätzen. Das geht aus einer „Statista“-Datenerhebung hervor. Demnach befinden sich die meisten Campingplätze in Bayern, Niedersachsen und Baden-Württemberg. Mecklenburg-Vorpommern landet mit 211 Campingplätzen in diesem Ranking nur auf dem siebten Platz, bietet jedoch nach Bayern und Niedersachsen mit über 26.700 die meisten Stellplätze an.

Coronakrise und Camping: Wohnmobile kaufen und mieten

Die Nachfrage nach Campingfahrzeugen in Deutschland ist in der Corona-Pandemie stetig gesteigert. Vor allem Wohnmobile haben 2020 einen regelrechten Boom erlebt, geht aus einer Statistik des Portals „Statista“ hervor. Laut Angaben des Caravaning Industrie Verbandes (CIVD) wurden von Februar 2020 bis Januar 2021 rund 78.180 Wohnmobile neu zugelassen. Das waren 42 Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Statista-Grafik zeigt. Die Zahl der neu zugelassenen Wohnwagen stieg von 27.212 Caravans im Vorjahr auf 28.684 in den vergangenen zwölf Monaten.

Durch die globale Pandemie ist das Interesse an Campingurlauben gestiegen. Statt in die Ferne zu fliegen, setzen viele nun lieber auf den Urlaub in den mobilen vier Wänden.

Preise für Campingplätze steigen in Europa

teurer: In Deutschland verzeichnet die höchste Preissteigerungen im Vergleich zu 2020 Bayern mit sechs Prozent, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern mit vier Prozent. Sehr moderat fällt der Preisanstieg von 1 Prozent in Thüringen und Brandenburg aus. Im Durchschnitt zahlt eine Camperfamilie dieses Jahr in der Sommer-Hauptsaison 44,72 Euro auf einem europäischen Campingplatz. Hier gibt es mehr Camping wird immer beliebter und damit auch: In Deutschland verzeichnet die höchste Preissteigerungen im Vergleich zu 2020mit sechs Prozent, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern mit vier Prozent. Sehr moderat fällt der Preisanstieg von 1 Prozent in Thüringen und Brandenburg aus. Im Durchschnitt zahlt eine Camperfamilie dieses Jahr in der Sommer-Hauptsaison 44,72 Euro auf einem europäischen Campingplatz. Hier gibt es mehr Infos zu den Kosten für einen Camping-Urlaub

Corona-Regeln für den Urlaub 2021

