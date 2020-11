Boris Becker hat einfach kein Glück mit Immobilien: Erst ruinierte sich der ehemalige Tennisstar mit einer überdimensionierten, jedoch sehr abgelegenen Finca auf Mallorca, und nun steht offenbar sogar sein Elternhaus in Leimen vor dem Notverkauf. Das geht aus einem Bericht der „Bild“-Zeitung hervor.

Die Rede ist von einer Villa mit 449 Quadratmetern Fläche auf einem 825-Quadratmeter-Grundstück, in der aktuell Beckers Mutter Elvira lebt. Ein potenzieller Käufer soll der 85-Jährigen laut Immobilienanzeige lebenslanges Wohnrecht einräumen und obendrein noch 1,97 Millionen Euro bezahlen. Maklerin Antje Bothe wollte gegenüber „Bild“ keine Stellung nehmen: „Ich habe eine Absprache mit dem Auftraggeber, dass ich dazu keinen Kommentar abgeben soll“, so die Immobilienspezialistin.

Boris Becker: Wer steckt hinter dem Notverkauf seiner Familienvilla?

Möglicherweise könnte Boris Beckers britischer Insolvenzverwalter den Verkauf in die Wege geleitet haben, heißt es. Aber auch der ehemalige Geschäftspartner Hans-Dieter Cleven (77) hatte bereits einmal Anspruch auf die Villa erhoben. Er liegt mit Boris Becker vor Schweizer Gerichten im Streit um mutmaßliche Schulden in Millionenhöhe und ist auch als Gläubiger am Insolvenzverfahren beteiligt.

Boris Becker muss sich aktuell auch in London vor Gericht verantworten, weil er mutmaßlich nicht alle Vermögenswerte angegeben haben soll, so jedenfalls der Vorwurf der Anklage, der dem Ex-Sportler im Extremfall bis zu sieben Jahren Haft einbringen könnte. Boris Becker bestreitet die Vorwürfe vehement. Privat und beruflich lief es bei „Bobbele“ zuletzt wieder besser: Er ist als Kommentator gefragt, zeigte sich in Medieninterviews so selbstkritisch, gereift und abgeklärt wie noch nie. Am 22. November wird er 53 Jahre alt.