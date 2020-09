Schwere Vorwürfe gegen Boris Becker, der laut einer britischen Anklageschrift für bis zu 7 Jahre ins Gefängnis wandern könnte. Das ist laut dem „Westminster Magistrates Court“, die Höchststrafe, falls der Tennisstar schuldig gesprochen wird.

Bei seiner Privatinsolvenz, die auch mit einer Finca auf Mallorca zu tun hatte, soll Boris Becker laut „Bild" ein Vermögen von mindestens 1,3 Millionen Euro verheimlicht und diverse Konten und Immobilien nicht angegeben haben. Es geht um eine Wohnung in London und zwei Objekte in London. Insgesamt 19 Verstöße gegen Auflagen aus dem laufenden Insolvenzverfahren werden Boris Becker vorgeworfen.

Boris Becker plädiert auf „nicht schuldig“

Bei einer Anhörung am Donnerstag plädierte der ehemalige Tennisstar laut dem britischen Insolvenzdienst in allen Punkten auf „nicht schuldig“. Bis möglicherweise ein Gegenbeweis erbracht werden kann, gilt für ihn die Unschuldsvermutung. Sollte er jedoch überführt werden, wäre das laut Rechtsexperten eine ernste Sache. Im vergangenen Jahr wollte sich Becker noch auf den Diplomatenstatus aus einem afrikanischen Land berufen. Am Ende stellte sich jedoch heraus, dass er diesen gar nicht besitzt. Andernfalls hätte ihm das womöglich juristische Scherereien ersparen können.