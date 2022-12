Boris Becker ist wieder auf freiem Fuß. Nach wenigen Monaten im Gefängnis wurde er aus Großbritannien abgeschoben. Am 29. April 2022, hatte eine Jury hatte den deutschen Ex-Tennisstar in 4 von 24 Anklagepunkten wegen Insolvenzvergehen schuldig gesprochen.

Boris Becker: Alter, Wohnort, Lebenslauf

Das sind die wichtigsten Zahlen und Fakten aus dem Lebenslauf von Boris Becker

Name: Boris Franz Becker

Geburtstdatum: 22.11.1967

Alter: 55

Geburtsort: Leimen

Eltern: Elvira und Heinz Becker (gestorben 1999)

Wohnort: London

Frauen: Barbara Feltus (verheiratet von 1993 bis 2001), Affäre mit Angela Ermakowa, verlobt mit Alessandra Meyer-Wölden (August bis November 2008), Sharlely Kerssenberg (verheiratet als Lilly Becker von 2009 bis 2018), aktuelle Freundin ist Lilian de Carvalho Monteiro

Kinder: Noah Becker, Elias Becker (Instagram: e.current), Anna Ermakova (Instagram: annaermakova1), Amadeus Becker

Vermögen: in seinem Insovenzverfahren wurde bekannt, dass Boris Becker etwa 50 Millionen Pfund Schulden hat

Beruf: Tennisspieler, zuletzt TV-Experte

Boris Becker: Ex-Frauen und aktuelle Freundin

Boris Becker und die Frauen – das war in den vergangenen Jahrzehnten eine schier endlose Geschichte. Los ging es am 17. Dezember 1993. Da heiratete der damals 26-jährige Boris Becker die Schauspielerin Barbara Feltus. Diese Ehe hielt bis zum Jahr 2001. In dieser Zeit wurden die Söhne Noah Becker (1994) und Elias Becker (1999) geboren. Zum Ende dieser Ehe passierte Boris Becker etwas, dass als „Sex in der Besenkammer“ in die Boulevard-Geschichte einging. Im Nobelrestaurant Nobu in London schwängerte Boris Becker die aus Russland stammende Britin Angela Ermakova. Im März 2000 erblickte Töchterchen Anna Ermakova das Licht der Welt. Nach einigen Affären (unter anderem mit Rapperin Sabrina Setlur) und eine Kurzzeitverlobung mit Alessandra Meyer-Wölden (2008) heirate Boris Becker im Juni 2009 Sharlely Kerssenberg. Seit der Hochzeit nennt sich seine damalige Frau Lilly Becker. Im Jahr 2010 wurde Sohne Amadeus geboren. 2018 hat sich das Paar getrennt. Seit 2020/2021 ist Lilian de Carvalho Monteiro die Freundin an Boris Beckers Seite. Die in London als politische Risikoanalystin arbeitende Frau stand Boris Becker auch bei seinem aktuellen Prozess zu Seite.

Boris Becker und sein Vermögen: Worum ging es im Prozess?

Boris Becker (54) musste im Frühjahr 2022 einen Strafprozess vor dem Southwark Crown Court in London über sich ergehen lassen. Die Anklage hatte Becker in 24 Anklagepunkten vorgeworfen, in seinem Insolvenzverfahren Teile seines Vermögens – darunter Immobilien, Konten und einige der wichtigsten Trophäen seiner Karriere – verschleiert zu haben und die Schuld seinen Beratern zugeschoben, die sich ihm zufolge um seine Finanzen gekümmert haben. Becker selbst stritt die Vorwürfe ab. Sein Verteidiger erklärte, sein Mandant sei zwar naiv, aber unschuldig. Es sei kein Verbrechen, sich auf Berater zu verlassen. In 20 von 24 Punkten folgte die Jury dieser Argumentation.

Viermal lautet das Urteil allerdings: „schuldig“. Die Laienrichter sind überzeugt: Der Ex-Tennisstar hat Teile seines Vermögens im Insolvenzverfahren bewusst nicht vollständig angegeben. Nach Ansicht der Jury hat er unter anderem eine Immobilie in seiner Geburtsstadt Leimen (Baden-Württemberg) verschleiert und unerlaubterweise hohe Summen auf andere Konten überwiesen.

Welche Strafe bekam Boris Becker?

Welche Strafe Boris Becker bekommt, haben nicht die elf Geschworenen entschieden, sondern die Berufsrichterin Deborah Taylor. Das Strafmaß lautete: Boris Becker muss für 2 Jahre und 6 Monate ins Gefängnis. Acht Monate werden es. Dank eines Verfahrens, das den Druck auf die überfüllten britischen Haftanstalten lindern soll, kommt Becker nach 230 Tagen hinter Gittern frei - und landet neun Tage vor Weihnachten in Deutschland. Als freier Mann, der sich nach dem Tiefpunkt seines Lebens zurückkämpfen will.

Boris Becker war bereits 2002 von einem Münchner Gericht wegen Steuerhinterziehung zu einer Bewährungs- und Geldstrafe verurteilt worden.

Boris Becker und seine Schulden

2017 war Boris Becker von einem britischen Gericht für zahlungsunfähig erklärt worden. Auslöser war, dass er einen Kredit bei einer englischen Privatbank nicht mehr bedienen konnte, den er einige Jahre zuvor aufgenommen hatte – mit einem Zinssatz von 25 Prozent. Die Schulden von Boris Becker wurden damals auf bis zu 50 Millionen Pfund (59 Millionen Euro) geschätzt. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft soll er im anschließenden Insolvenzverfahren nicht ausreichend kooperiert haben. Demnach muss Becker noch bis zum Jahr 2031 etwa die Hälfte seines monatlichen Verdienstes an den Insolvenzverwalter abgeben.

Boris Becker im ersten Interview nach dem Gefängnis

Mit großer Spannung wird am Dienstag, 20.12.2022, das erste Interview des früheren Tennisstars nach seiner Freilassung aus der Haft in Großbritannien erwartet. Moderator Steven Gätjen führt für den Privatsender Sat.1 ein Exklusivgespräch mit dem 55-Jährigen. Alle Infos zum Interview gibt es hier:

