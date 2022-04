Es war ein Paukenschlag, der da am Freitag, 29.4.2022, im Londoner Gericht Southwark Crown Court verkündet wurde. Der ehemalige Tennisstar Boris Becker muss wegen Insolvenzvergehen ins Gefängnis. Seine Haftstrafe: 2,5 Jahre. Möglicherweise kann er schon nach der Hälfte der Zeit den Knast verlassen. Wo wird Boris Becker in den nächsten Monaten eingesperrt sein?

Wandsworth Prison London – Das Gefängnis, in dem Boris Becker sitzt?

Hat Boris Becker hier seine erste Nacht hinter Gittern verbracht? Direkt nach der Verkündung des Strafmaßes kam der Deutsche in den Sicherheitsbereich des Gerichtes. Später ging es für ihn in den Knast. Nach bislang unbestätigten Medienberichten soll Boris Becker im Wandsworth Prison in London untergebracht sein. Das Wandsworth liegt im Stadtbezirk London Borough of Wandsworth im Sürdwesten der englischen Metropole. Das Wandsworth Prison ist eines der bekanntesten und berüchtigsten Gebäude in dem Stadtteil mit gut 300.000 Einwohnern. Hier wurden nämlich noch bis in die 1960er Jahre zum Tode verurteilte Schwerverbrecher hingerichtet.

Noch heute ist das Wandsworth Prison eine der größten Haftanstalten Großbritanniens. Mit 1416 Haftplätzen wird die Londoner Einrichtung nur vom Liverpooler Knast übertroffen. Die Geschichte des Wandsworth Prison ist lang. Es wurde bereits im Jahr 1851 eröffnet. In den alten Mauern wurden zwischen 1878 und 1961 135 Todesurteile vollstreckt. Die letzte Hinrichtung fand am 8.9.1961 statt. Damals starb der Doppelmörder Hendrick Neimasz am Galgen. Dieser wurde übrigens danach nicht sofort abgebaut. Er blieb funktionstüchtig erhalten und wurde erst im Oktober 1998 demontiert. Damals wurde in Nordirland und Großbritannien auch die Todesstrafe im Militärbereich abgeschafft. Makaber: Im ehemaligen Hinrichtungsraum des Wandsworth Prison speisen mittlerweise die Angestellten der Haftanstalt.

Wandsworth Prison: Hier saßen außer Boris Becker schon andere Promis

Das Wandsworth Prison hatte vor Boris Becker auch schon andere namhafte Insassen. So hat Wikileaks-Gründer Julian Assange hier eine Haftstrafe abgesessen. Auch Ronald Arthur „Ronnie“ Briggs - ein Mitglied der legendären britischen Postzugräuberbande - war hier inhaftiert. Aber nicht lange. Nach seiner Verurteilung im Jahr 1964 entkam Briggs gemeinsam mit drei anderen Gefangenen aus dem Wandsworth. Er überwand mit einer Strickleiter die Außenmauern des Gefängnisses und entkam in einem präparierten Möbelwagen. Nach einer Flucht über Paris, Australien und Brasilien kehrte Briggs im Jahr 2001 als 71-Jähriger freiwillig nach England zurück. Er starb 2013 nach mehreren Schlaganfällen und einem Herzinfarkt.