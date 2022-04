Es ist der Absturz einer Tennislegende: Boris Becker ist zu einer Gefängnisstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Der 54-Jährige erschien am Freitagmorgen im grauem Anzug, mit weißem Hemd und einer Krawatte in den Wimbledon-Farben Lila und Grün vor dem Southwark Crown Court in London. ...