Coronavirus. Zwei Infektion. Einige Bundesländer haben den Zeitraum, zudem man eine Booster-Impfung erhalten kann, mittlerweile verkürzt. Manche bieten bereits nach wenigen Wochen eine Auffrischimpfung an. Bundesweit gilt die Stiko-Empfehlung von sechs Monaten. Doch welche Regelung gilt aktuell in Baden-Württemberg? Auch in Deutschland befürchten Fachleute eine rasche Ausbreitung der Omikron-Variante des. Zwei Impfungen gelten als nicht ausreichend für den Schutz vor einer. Einige Bundesländer haben den, zudem man eineerhalten kann, mittlerweile verkürzt. Manche bieten bereits nacheinean. Bundesweit gilt dievon sechs Monaten. Doch welche Regelung gilt aktuell in

Nach wie vielen Monaten kann man in Baden-Württemberg die Booster-Impfung erhalten?

Anders als etwa in Berlin, wo sich Menschen jetzt bereits nach drei Monaten boostern lassen können, gelten in Baden-Württemberg noch keine abweichenden Regelungen von der derzeitigen Stiko-Empfehlung. Die Stiko empfiehlt bisher, dass eine Auffrischungsimpfung in der Regel im Abstand von sechs Monaten zur vorigen Dosis erfolgen soll. Eine Verkürzung des Abstandes auf fünf Monate kann laut Stiko „im Einzelfall oder wenn genügend Kapazitäten vorhanden sind, erwogen werden“.

nach vier Monaten eine Boosterimpfung mit dem Impfstoff von Moderna (Spikevax) unabhängig vom vorherigen Impfstoff in der Impfstation „Sportarena“ in der Königstraße durchgeführt werden könne. Auch auf der Seite „dranbleiben-bw“ heißt es: „Nach individueller ärztlicher Entscheidung und Beratung ist eine Auffrischimpfung aber auch schon nach fünf Monaten möglich.“ Ausnahmen für noch frühere Zeitpunkte scheinen ebenfalls nicht unmöglich: Das Klinikum Stuttgart zum Beispiel informierte Mitte Dezember, dass bereitsmit dem Impfstoff von Moderna (Spikevax) unabhängig vom vorherigen Impfstoff in der Impfstation „Sportarena“ in der Königstraße durchgeführt werden könne.

Booster-Impfung in BW nach vier Wochen: Für wen gilt das?

Deutlich früher können sich Menschen eine weitere Spritze gegen das Coronavirus geben lassen, wenn sie den Impfstoff von Johnson & Johnson verabreicht bekommen haben. Bereits im Oktober 2021 teilte das Sozialministerium Baden-Württemberg mit, dass Personen, die eine Corona-Schutzimpfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten haben, ab vier Wochen nach der verabreichten ersten Impfung eine Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer oder Moderna bekommen können.

Bootser-Impfung nach drei Monaten?

Biontech-Gründer Ugur Sahin hatte sich angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante für eine frühere dritte Impfung ausgesprochen. „Mit Blick auf Omikron sind zwei Dosen noch keine abgeschlossene Impfung mit ausreichendem Schutz. Wenn sich Omikron, wie es aussieht, weiter ausbreitet, wäre es wissenschaftlich sinnvoll, bereits nach drei Monaten einen Booster anzubieten“, sagte er kürzlich dem „Spiegel“.

EMA: Booster-Impfung schon nach drei Monaten möglich

Booster-Impfungen gegen Covid-19 könnten nach Einschätzung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA auch schon nach drei Monaten erfolgen. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat Booster-Impfungen gegen das Coronavirus bereits drei Monate nach der letzten Impfdosis als „sicher und wirksam" eingestuft. „Die derzeit verfügbaren Daten unterstützen die sichere und wirksame Verabreichung einer Auffrischungsimpfung bereits drei Monate nach Abschluss der Erstimmunisierung", sagte der Chef der EMA-Impfstoffstrategie, Marco Cavaleri. Die bisherige Empfehlung der EMA lag bei sechs Monaten.

Frist von 5 Monaten bei Booster in NRW gekippt: Impfung nach vier Wochen

Die Booster-Impfungen sind in Nordrhein-Westfalen nun schon deutlich früher möglich, als in anderen Bundesländern. Schon vier Wochen nach der Grundimmunisierung können sich Bürgerinnen und Bürger die Auffrischungsimpfung in den Impfstellen von Kommunen und Kreisen hole, berichtet das Redaktions Netzwerk Deutschland (RND). Die Frist lag zuvor bei fünf Monaten in NRW. Der Zeitraum orientiere sich an der aktuellen Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), erfuhr das RND von einer Sprecherin des Gesundheitsministeriums Nordrhein-Westfalens. Demnach sei ein Booster bei Personen mit sehr schwachem Immunsystem schon vier Wochen nach der Zweitimpfung möglich. Eine Empfehlung ist dies aber nicht, sondern ein Mindestabstand, kritisieren Experten.