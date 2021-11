Am Samstag, den 27.12.21, hätte die Eröffnung des Biberacher Christkindles-Marktes stattfinden sollen. Ohnehin schon mit stark reduziertem Angebot – ohne Glühwein- und Essensstände, ohne Kulturprogramm. Daher hat die Stadt sich nun doch entschieden, den Weihnachtsmarkt 2021 abzusagen, wie sie in einer Pressemitteilung bekanntgibt.

Biberacher Christkindlesmarkt – erst mit 2G-Konzept, jetzt die Absage

Corona-Auflagen hatten die Verantwortlichen in der Biberacher Stadtverwaltung das Angebot der sich verändernden Lage angepasst. Nun zog die Verwaltung aber doch die Reißleine. „Nachdem mehrere Beschicker auf mich zukamen, ein ungutes Gefühl und ihre Sorgen äußerten, aufgrund der allgemein angespannten Lage im Land und in der Region könnte die Kundschaft ausbleiben, mussten wir Schadensbegrenzung betreiben und den Markt schweren Herzens absagen", sagte Oberbürgermeister Norbert Zeidler, der in der Pressemitteilung zitiert wird. Die Rechtslage sei sehr unsicher, täglich würden neue Corona-Regelungen angekündigt, noch schärfere Maßnahmen für nicht unwahrscheinlich erklärt.

Absage statt 2G+ – der Biberacher Weihnachtsmarkt findet 2021 nicht statt

Zuletzt kursierte 2G+ für Weihnachtsmärkte durch die Medien, was die Beschicker als nicht umsetzbar bezeichnet hätten. „Wer käme dann noch“, so die bange Frage, die an die Stadtverwaltung herangetragen wurde. „Auch wenn wir nur einen Warenverkaufsmarkt gehabt hätten, konnten wir die Beschicker nicht diesen Unwägbarkeiten aussetzen. Eine Absage während des laufenden Marktes aufgrund verschärfter Vorgaben wollten wir unbedingt vermeiden“, erklärt Zeidler.

Hohe Inzidenz in Biberach – Coronalage angespannt

Biberach sei zudem leider immer noch Spitzenreiter bei den Inzidenzen im Land und die Lage insgesamt habe sich nicht wie erhofft entspannt. „Ich hätte mir klare Vorgaben der Landesregierung zu Weihnachtsmärkten gewünscht", erklärt Zeidler. „Wenn der Gesetzgeber keine Weihnachtsmärkte möchte, um Kontakte zu vermeiden, sollten sie untersagt werden, statt solche Angebote durch ständig neue Regelungen am Ende faktisch unmöglich zu machen." Es tue ihm leid um die Händler, die auf solche Angebote angewiesen seien oder die ehrenamtlich solche Angebote nutzten, um Geld für soziale Zwecke zu sammeln.

Weihnachtsmarkt in Biberach wird nach Absage wieder abgebaut

Der Markt insgesamt werde nun so rasch als möglich rückgebaut, steht in der Pressemitteilung der Stadt Biberach. Erst wenn die Elektrik und die Girlanden entfernt sind, kann voraussichtlich Mitte nächster Woche mit dem Abbau der Hütten begonnen werden. Die Stadtverwaltung erwägt, einzelne Hütten stehen zu lassen und Beschickern aus der Region anzubieten, um an Wochenmarkttagen ihre Waren verkaufen zu können.