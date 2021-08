Arbeitskämpfen gedroht. Sie setzt sich für eine höhere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten ein. Dabei will die GDL auch im Konkurrenzkampf mit der zweiten Bahn-Gewerkschaft Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer ( GDL ) will am heutigen Montagabend, 30. August um 17 Uhr bekanntgeben, wie sie im Bahn-Tarifkonflikt weiter vorgeht. Nach zwei Streiks in den vergangenen Wochen hatte die Gewerkschaft mit weiterengedroht. Sie setzt sich für eine höhere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten ein. Dabei will die GDL auch im Konkurrenzkampf mit der zweiten Bahn-Gewerkschaft EVG punkten.

Der jüngste Streik war in der Nacht zu Mittwoch vergangener Woche zu Ende gegangen. Es ist keine Annäherung mit dem Management in Sicht. Zuletzt hatte Bahnchef Richard Lutz dem GDL-Vorsitzenden Claus Weselsky am Wochenende vorgeworfen, mit Falschbehauptungen die Belegschaft zu spalten.

GDL-Chef Weselsky hatte zuvor weitere Arbeitskämpfe angedroht, sollte die Bahn kein verbessertes Tarifangebot vorlegen. Die Deutsche Bahn kündigte jedoch an, vorerst kein neues Angebot vorlegen zu wollen und forderte die GDL auf, weiter zu verhandeln.

Bahnstreik 2021: Das fordert die GDL

Im Tarifstreit mit der Bahn hatte die GDL bislang zwei Angebote abgelehnt. Sie fordert unter anderem für die Beschäftigten

Höhere Löhne

1,4 Prozent mehr Geld in diesem Jahr und 1,8 Prozent mehr im kommenden. Das entspricht dem Abschluss im Öffentlichen Dienst.

Außerdem eine Corona-Prämie in Höhe von 600 Euro

Tarifvertrag

Die GDL möchte einen Tarifvertrag über 28 Monate abschließen.

Die Deutsche Bahn strebt aber eine Laufzeit von 40 Monaten an.

Mehr Einfluss

Die GDL hat bisher Rahmentarifverträge für Lokführer und Zugbegleiter abgeschlossen.

Jetzt will sie auch Verträge für andere Berufsgruppen wie die Fahrzeuginstandhaltung und die Auszubildenden aushandeln

Die Deutsche Bahn lehnt das aber ab

Sie geht davon aus, dass die GDL in den Infrastrukturbetrieben der DB keine oder nur wenige Mitglieder hat

Laut des Tarifeinheitsgesetzes ist in diesem Fall nicht die GDL berechtigt, Verhandlungen zu führen, sondern die größere Bahn-Gewerkschaft EVG

GDL-Chef Claus Weselsky. Die Lokführergewerkschaft will heute, am 30. August bekanntgeben, wie sie im Arbeitskampf mit der Bahn weiter vorgeht.

© Foto: Christoph Soeder/dpa

Bessere Betriebsrenten