Und wieder sind Tausende Reisende gezwungen umzuplanen. Denn die GDL hat zur dritten Runde im Streik bei der Deutschen Bahn aufgerufen, dieses Mal von Donnerstag, 02.09.2021, ab 2 Uhr bis Dienstag, 07.09.2021 um 2 Uhr. Die Deutsche Bahn hat inzwischen zahlreiche Notfahrpläne veröffentlicht. Die Bahn will im Fernverkehr etwa ein Viertel des üblichen Angebots aufrecht erhalten, im Regionalverkehr im Durchschnitt etwa 40 Prozent.

Den Fernverkehr wird der Streik also hart treffen, auch weil es kaum Alternativen gibt. Dennoch werden laut der Deutschen Bahn einige Züge planmäßig fahren. Die DB könne nach eigenen Angaben aber nicht garantieren, dass alle Reisende an ihr Ziel kommen. Was gilt dann für Erstattung und Stornierung?