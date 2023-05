Wollte die Ukraine den russischen Präsidenten Wladimir Putin töten? Das behaupten zumindest russische Sicherheitskräfte und teilten mit, dass sie zwei „Mordversuche“ auf Putin verhindert hätten.

Anschlag auf Putin: Was behauptet Russland?

Drohnenflüge über Moskau verboten würden. Ausgenommen seien Drohnen mit einer besonderen Erlaubnis der Regierungsbehörden. Das russische Präsidialamt teilte am Mittwoch, 3. Mai 2023, mit, dass in der Nacht zu Mittwoch zwei Drohnen zum Absturz gebracht worden seine. Diese sollen auf das Kreml-Gelände zugeflogen sein. Wladimir Putin sei unverletzt geblieben. Die Drohnen sollen mithilfe eines Radarsystems entdeckt und vernichtet worden sein. Der Angriff werde als „geplanter Terroranschlag und Mordversuch gegen den Präsidenten der Russischen Föderation“ eingestuft. Die Stadtverwaltung von Moskau kündigte an, dass sämtlichewürden. Ausgenommen seien Drohnen mit einer besonderen Erlaubnis der Regierungsbehörden.

„Die russische Seite behält sich das Recht vor, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, wo und wann sie es für angebracht hält.“ Kiew versicherte, "nichts mit den Drohnenangriffen auf den Kreml zu tun zu haben", wie Präsidentschaftsberater Michailo Podoljak sagte. Unabhängig überprüft werden konnten die Angaben zunächst nicht.

Die möglichen Anschläge auf Wladimir Putin werden in Russland mit besonderer Aufmerksamkeit ausgewertet. Denn: In der kommenden Woche soll in Moskau die große Militärparade zum Tag des Sieges über den Hitlerfaschismus stattfinden. In diesem Rahmen soll am 9. Mai auch Wladimir Putin auf dem Roten Platz eine Rede halten. Traditionell marschieren mehr als 10.000 Soldaten auf. Zudem rollen Panzer und Raketen durch das Zentrum der russischen Hauptstadt.

Alle Informationen zum Ukraine-Krieg

Die Ukraine wehrt sich bereits seit über einem Jahr gegen die russische Invasion. Es gibt auch immer wieder mal Drohungen, Atomwaffen einzusetzen

(mit Material von dpa und AFP)