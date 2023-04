Im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine kommen aus Moskau erneut Drohungen in Richtung Westen. Wieder war es Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew, der mit dem Einsatz von Atomwaffen drohte.

Russland droht mit dem Einsatz von Atomwaffen

Russland sei bereit, Atomwaffen einzusetzen, wenn seine Existenz durch einen Angriff in Gefahr sei, sagte Dmitri Medwedew am Dienstag. Der russische Ex-Präsident besuchte einen Rüstungsbetrieb, der Raketen herstellt. „Die Antwort auf solche Handlungen ist die Anwendung von Atomwaffen“, sagte der Vizechef des russischen Sicherheitsrates, während er von dort zu einem Moskauer Forum für Jugendliche und Schüler zugeschaltet wurde. „Unsere potenziellen Gegner sollten das nicht unterschätzen“, betonte Medwedew ausdrücklich mit Blick etwa auf Sichtweisen im Westen, dass Russland nur drohe, bluffe und nicht ernsthaft bereit sei, in der Konfrontation mit der Nato und dem Westen um die Ukraine Atomwaffen einzusetzen.

Medwedew glaubt an russischen Sieg und die Zerschlagung der Ukraine

Der Ex-Kremlchef hatte sich im Laufe des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine immer wieder mit Atomdrohungen hervorgetan. Er zeigte sich erneut sicher, dass Russland den Krieg gewinnen und die Ukraine zerschlagen werde. Die Rüstungsindustrie laufe auf Hochtouren und stelle ausreichend Panzer, Artilleriegeschosse und Raketen her. Medwedew behauptete einmal mehr, dass sich Polen, Ungarn und Rumänien Gebiete der benachbarten Ukraine einverleiben wollten. Dafür gibt es keinerlei Belege.

Wieviele Atomwaffen hat Russland

Wie stark ist die russische Armee? Wie viele Atomwaffen hat Russland im Vergleich zu anderen Staaten? Antworten auf diese Fragen gibt es in diesem Extra-Artikel:

Alle Informationen zum Ukraine-Krieg

Die Ukraine wehrt sich bereits seit über einem Jahr gegen die russische Invasion. Die Verluste sind dabei auf beiden Seiten hoch.

(mit Material von dpa)