Die größte Übung zur Verlegung von Luftstreitkräften seit Bestehen der Nato steht in diesem Jahr an. Deutschland hat diese Übung unter dem Titel „Air Defender 23“ organisiert. Ein großer Teil der Übung findet zudem im deutschen Luftraum statt.

Wann findet „Air Defender 23“ statt?

Die Übung „Air Defender“ findet vom 12. bis 23. Juni 2023 statt. Vor fünf Jahren wurde die Übung initiiert und seitdem laufen die Vorbereitungsarbeiten.

Was ist das Ziel der Nato-Übung?

Welche Nationen sind an „Air Defender“ beteiligt?

Insgesamt trainieren bei „Air Defender“ bis zu 10.000 Übungsteilnehmer aus 25 Nationen mit 220 Luftfahrzeugen den Ernstfall. Soldaten und Kriegsgerät kommen dabei aus folgenden Nationen:

Belgien

Bulgarien

Dänemark

Deutschland

Estland

Finnland

Frankreich

Griechenland

Italien

Japan

Kroatien

Lettland

Litauen

Luxemburg

Norwegen

Polen

Rumänien

Schweden

Slowenien

Spanien

Tschechische Republik

Türkei

Ungarn

USA

Vereinigtes Königreich

Welche Regionen in Deutschland sind von der Nato-Übung betroffen?

In Deutschland werden für die Nato-Übung insgesamt folgende vier Standorte benutzt.

Jagel/Hohn in Schleswig-Holstein

Wunstorf in Niedersachsen

Lechfeld in Bayern

Spangdahlem in Rheinland-Pfalz

Laut Bundeswehr sind Schleswig/Hohn, Wunstorf und Lechfeld als Drehkreuz für die Übung vorgesehen. Die Übungen werden hauptsächlich in drei Flugkorridoren über Deutschland durchgeführt.

Die Übungsräume orientieren sich an Gebieten, die schon seit Jahrzehnten durch die Luftwaffe für die routinemäßige Ausbildung genutzt werden. Sie sind jedoch für das Großmanöver erweitert und teilweise durch Korridore miteinander verbunden worden.

Nach aktuellen Planungen der Luftwaffe wird der Übungsraum Ost zwischen 10 und 14, der Übungsraum Süd zwischen 13 und 17 und der nördliche Übungsraum zwischen 16 und 20 Uhr für die militärische Nutzung zeitweise reserviert sein. Am Wochenende finden keine Übungsflüge statt.

Fluglärm - Welche Auswirkungen hat „Air Defender“ in Deutschland?

Die Auswirkungen der Nato-Übung reichen in Deutschland von Fluglärm, Flugverzögerungen im zivilen Bereich und möglicherweise kommt es sogar zu Flugausfällen. Die gute Nachricht beim Thema Fluglärm: Bei „Air Defender“ sind in zwei von drei Übungsräumen keine Tiefflüge vorgesehen. Laut Bundeswehr soll die Flughöhe zwischen 2500 und 15.000 Meter betragen. Tiefflüge von Jets und Transportmaschinen sind lediglich in einem Teil des östlichen Luftübungsraumes, der sogenannten Fight 1 geplant. Dieser Übungsraum erstreckt sich über Mecklenburg-Vorpommern, dem nördlichen Brandenburg und der Ostsee.

Gibt es Verspätungen und Flugausfälle wegen „Air Defender“?

Über die Auswirkungen der Nato-Übung auf den zivilen Luftverkehr in Deutschland gibt es geteilte Meinungen. Die Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF) hat Ende Mai der Einschätzung der Bundeswehr widersprochen, wonach mit keinerlei Flugausfällen zu rechnen ist. Es sei unerklärlich, wie Luftwaffeninspekteur Ingo Gerhartz zu dieser Behauptung komme, erklärte die Gewerkschaft am Donnerstag. „Die Militär-Übung Air Defender wird natürlich massive Auswirkungen auf den Ablauf der zivilen Luftfahrt haben“, sagte GdF-Chef Matthias Maas.

Tatsächlich hätten Simulationen der Deutschen Flugsicherung (DFS) ergeben, dass für die Dauer der Großübung täglich mit Gesamtverspätungen im günstigsten Fall von bis zu 50.000 Minuten gerechnet werden müsse. Darüber hinaus werde erwartet, dass bis zu 100 zivile Flüge am Tag ihr Umlaufziel zur Nachtschließung der verschiedensten Flughäfen in Deutschland nicht erreichten. Somit stünden diese Maschinen sehr wahrscheinlich auch am Folgetag nicht rechtzeitig am geplanten Ort zur Verfügung.