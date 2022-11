Bund und Länder haben sich auf einen Nachfolger für dasgeeinigt. Das bundesweit gültige "" soll 49 Euro kosten. Über die Finanzierung des Neun-Euro-Nachfolgers hatten beide Seiten über Wochen gestritten. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) erklärte, nun sei der "Weg frei für die größte ÖPNV-Tarifreform in Deutschland". Noch nie sei es für die Menschen in Deutschland "so einfach" gewesen, Bus und Bahn zu nutzen. Das Ticket soll nun zeitnah eingeführt werden.