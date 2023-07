So warm und sonnig es in Ulm auch am Dienstagsvormittag, den 11. Juli, ist, gibt es aktuelle Unwetterwarnungen für den Abend: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt ausdrücklich vor schweren Gewittern in Ulm, dem Alb-Donau-Kreis und dem Kreis Neu-Ulm.

Unwetterwarnung für Ulm und Region: Gewitter und Hagel ab Dienstagabend

Zwischen Dienstag, den 11.07.2023, um 17 Uhr und der darauffolgenden Mittwochnacht um 2 Uhr erwartet der DWD örtlich Unwetter mit schweren Sturmböen bis zu 100 Kilometer pro Stunde. Die Warnung gilt sowohl für Ulm und den Alb-Donau-Kreis, als auch für den Kreis Neu-Ulm. Dabei könnten an manchen Orten bis zu 35 Liter Regen pro Quadratmeter und vier bis fünf Zentimeter große Hagelkörner fallen.

Entwickelt sich das Wetter besonders schwer, seien auch 120 Stundenkilometer schnelle Orkanböen und 40 Liter Regen pro Quadratmeter möglich.

Lokale Unwetter: Wo genau in der Region Ulm gewittert es?

Da heftige Unwetter in der Regel nur sehr lokal auftreten, kann der DWD momentan noch nicht genau vorhersagen, an welchen Orten genau es zu welcher Zeit wie lange gewittern wird. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, die Wettervorhersage weiter zu beachten.

Noch in der Nacht zu Mittwoch (12.07.) sollen die Gewitter nach Osten abziehen und dabei an Intensität verlieren. Am Mittwoch können die Menschen dann wohl wieder durchatmen: Es kühlt nämlich ab.

Wettervorhersage für Ulm - So warm wird es bis zum Wochenende

In den kommenden Tagen werden die Temperaturen der Vorhersage zufolge zum Teil deutlich unter 30 Grad liegen - zumindest bis zum Wochenende. Die Höchsttemperaturen bis zum Freitag werden in Ulm zwischen 25 und 27 Grad liegen. Am Samstag können dann vereinzelt nochmal bis zu 32 Grad erreicht werden.