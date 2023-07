Ab nach draußen und die Sonne genießen – oder schwitzen und mit der Hitze kämpfen . Während manche das Wetter gut aushalten und sich im Badesee abkühlen, macht anderen die schwüle Witterung ganz schön zu schaffen. Nach dem sehr heißen Wochenende (teilweise mehr als 35 Grad warm) haben Gewitter an manchen Orten die Luft etwas abgekühlt.

Unwetterwarnungen für Ulm und Alb-Donau-Kreis

Region Ulm ist von größeren Unwettern verschont geblieben, allerdings galten in der Stadt und dem angrenzenden Alb-Donau-Kreis am Montagmittag (10.7.) Dieist von größeren Unwettern verschont geblieben, allerdings galten in der Stadt und dem angrenzenden Alb-Donau-Kreis am Montagmittag (10.7.) mehrere Unwetterwarnungen . Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor schweren Gewittern (Stufe 3 von 4), einzelnen Überflutungen und Schäden durch Sturm und umstürzende Bäume.

Ein Blick in die Wettervorhersage zeigt: Es bleibt sommerlich warm, ab Mitte der Woche sollte es jedoch etwas abkühlen. Schon in der Nacht auf Dienstag erwartet der DWD, dass es in Baden-Württemberg auf 1 bis 18 Grad abkühlt. Doch am Dienstag kann es noch einmal richtig heiß werden – das Portal wetter.de rechnet für Ulm mit bis zu 36 Grad. Am Abend kann es dann laut DWD im ganzen Bundesland gewittern, besonders in den Mittelgebirgen.

Wetter am 11.07. in Ulm: Gewitter und Abkühlung

Es wird damit nicht mehr ganz so warm wie am Wochenende. Da wurde kräftig geschwitzt und etwa 38,0 Grad Celsius am Sonntagnachmittag (9.7.) in Waghäusel-Kirrlach (Landkreis Karlsruhe) gemessen. Damit war der Südwesten am Sonntag nach den vorläufigen Daten die heißeste Region Deutschlands.

So wird das Wetter am Mittwoch, 12.07. in Ulm

Am Mittwoch soll es wechselnd bewölkt sein bei deutlich angenehmeren Temperaturen – wetter.de rechnet in Ulm mit etwa 25 Grad. Gewitter sind weiter möglich. Am Donnerstag könne das Wetter ähnlich unbeständig sein.