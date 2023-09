Eine Woche haben die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg noch Sommerferien . Und dabei können sie das gute Wetter noch einmal richtig genießen, denn der Sommer zeigt sich weiter von seiner schönen Seite.

Nach einem sonnigen und angenehm warmen Wochenende, geht es in dieser Woche munter weiter mit den spätsommerlichen Temperaturen. Das lassen zumindest die Prognosen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) und Wetterportalen wie meteoblue.com oder kachelmannwetter.com vermuten. Die Aussichten im Überblick.

Bis zu 25 Grad: So wird das Wetter in Ulm und Neu-Ulm

Der Montag (04.09.) zeigt sich im Südwesten, laut DWD, wie das Wochenende aufgehört hat: heiter, mit Sonne und Höchsttemperaturen bis zu 30 Grad. In Ulm und Neu-Ulm erreicht das Thermometer zu Wochenbeginn knapp 25 Grad.

Noch sonniger wird der Dienstag (05.09.): nahezu wolkenlos und dabei mit Temperaturen bis zu 31 Grad im Land. Auch in Ulm und Neu-Ulm wird es mit 25 Grad wieder sehr warm, dabei strahlt die Sonne von einem nahezu blauen Himmel.

Sonne satt auch im weiteren Wochenverlauf

Auch im weiteren Wochenverlauf soll es so weitergehen. Am Mittwoch und Donnerstag werden in der Doppelstadt Temperaturen bis zu 25 Grad erwartet. Am Wochenende könnte es mit 29 Grad sogar noch heißer werden.