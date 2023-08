Lust auf einen Tagesausflug, aber noch keinen Plan, wohin? Diese Orte liegen in Ulm, Neu-Ulm und der Umgebung und versetzen garantiert jede Besucherin und jeden Besucher in Urlaubslaune!

Der Blautopf in Blaubeuren

Nicht umsonst ist der Blautopf in Blaubeuren ein beliebtes Ausflugsziel im Alb-Donau-Kreis. Denn die Karstquelle ist durch die blau-grüne Farbe ein wahrer Blickfang. Je nach Wetter wirkt das Wasser dunkler oder heller. An der Oberfläche wirkt der Blautopf zwar überschaubar, doch ist er nur der Eingang zu einem unterirdischen, kilometerlangem Höhlensystem.

Der blau-grüne Blautopf in Blaubeuren.

© Foto: Markus Sontheimer

Der Botanische Garten in Ulm

Für Pflanzenliebhaber und Naturfreunde ist der Botanische Garten der Universität Ulm einen Ausflug wert. Das Freigelände ist für Besucherinnen und Besucher vom März bis 15. Oktober 2023 täglich von 9.00 bis 20.00 Uhr geöffnet, ab dem 16. Oktober bis 28. Februar 2024 dann von 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr. Wem ein Spaziergang im Pflanzenreich nicht reicht, kann auch an einer der vielen Veranstaltungen des botanischen Gartens teilnehmen.

Der Botanische Garten in voller Blüte.

© Foto: Petra Starzmann/SVH

Stonehenge in Ermingen

Wer schon einmal Urlaub in Süd-England gemacht hat, wird vermutlich auch die berühmte Steinformation namens „Stonehenge“ besucht haben. In Kleinformat gibt es eine ähnliche Steinskulptur auch in Ermingen! Gefunden werden kann das Ulmer Stonehenge am Sonnwendplatz und eignet sich damit als Stopp für Wanderungen. Optisch ein absoluter Hingucker!

Auch im Winter einen Besuch wert: das Stonehenge im Mini-Format in Ermingen.

© Foto: Franziska Reuscher

Fischervierteil in Ulm

Mitten in Ulm und ein Pflichtpunkt auf der To-Do-Liste aller Touristinnen und Touristen ist ein Spaziergang durch das Ulmer Firscherviertel. Enge Gässchen, urige Häuser und altmodische Mühlen – wo früher die Ulmer Schiffsleute und Gerber arbeiteten und lebten, befindet sich heute die Perle der Ulmer Innenstadt.

Das Ulmer Fischerviertel.

© Foto: Lars Schwerdtfeger

Glacis-Park in Neu-Ulm

Nur wenige Gehminuten entfernt vom Neu-Ulmer Bahnhof liegt der Glacis-Park. Mitten im Grünen, umgeben von Teichen und der alten Festungsmauer ist die Anlage ideal, um dem Stadttrubel zu entkommen. Errichtet wurde der Stadtpark 1980 für die Landesgartenschau. Auch gibt es einen Biergarten.

Auf der Veranstaltungsbühne im Glacis-Park finden regelmäßig Konzerte und Aufführungen statt.

© Foto: SCHULZ O

Wasserturm Neu-Ulm

Reicht der Glacis-Park für Urlaubsgefühle nicht aus, bietet der direkt anliegende Kollmannspark ideale Ergänzung. Auf der anderen Seite der Festungsmauern liegt die Grünanlage mit dem rosafarbenen Neu-Ulmer Wasserturm.

Rosa trifft Grün: Der Neu-Ulmer Wasserturm im Kollmannspark.

© Foto: Kessler

Schloss Erbach

Märchenhaft geht es mit dem Schloss Erbach im Alb-Donau-Kreis weiter. Durch seine gelbe Farbe ist das Schloss ein wahrer Hingucker. Da es auf dem Schlossberg liegt, ist es auch schon aus der Ferne zu erkennen. Teile des Schlosses sind für die Öffentlichkeit als Museum zugänglich.