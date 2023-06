Sommer, Sonne – hach, wie schön wäre es, jetzt zu verreisen! Wer sich nach Urlaubs-Feeling sehnt, muss Ulm gar nicht zwingend verlassen. Auch in der Region Ulm/Neu-Ulm gibt es zahlreiche bezaubernde Plätze, die rein optisch auch in klassischen Urlaubsorten liegen könnten.

Beach-Vibes, atemberaubende Aussichten oder schöne Wanderwege gefällig? Wir haben gesammelt.

Der Pfuhler See

Umrandet von Liegewiesen und ausreichend schattenspendenden Bäumen liegt der Pfuhler See. Für heiße Sommertage ideal, um sich abzukühlen. Dank des Beachvolleyball-Feldes ist hier für Strand-Feeling wie im Urlaub gesorgt.

Der See in der Holzstraße ist gut per Fahrrad oder auch mit dem Auto zu erreichen. Doch Achtung: Trotz ganzen 480 Parkplätzen kann es im Sommer schwierig werden, noch einen freien Stellplatz für’s Auto zu ergattern. Früh morgens anfahren, lohnt sich!

Idyllisch und trotzdem Stadtnah: der Pfuhler See.

© Foto: Suleman Khan

Friedrichsau mit dem Oberen und Unteren Ausee

Ein Klassiker unter den Ulmer Orten, die sich wie Urlaub anfühlen, ist die Friedrichsau. Der Stadtpark eignet sich für gemütliche Spaziergänge im Grünen und Grillabende mit Freunden. Außerdem gibt es dort Biergärten , einen Tiergarten mit Aquarium und Möglichkeiten, sportlich aktiv zu werden. Ein besonderes visuelles Highlight: Der Obere und Untere Ausee!

Der Obere Ausee in der Friedrichsau.

© Foto: Kerstin Auernhammer

Der Ludwigsfelder Baggersee

Wer städtisch wohnt und sich nach einer spontanen Auszeit sehnt, findet sein Glück am Ludwigsfelder Baggersee. Mit dem Fahrrad braucht man vom Neu-Ulmer Stadtzentrum aus eine knappe Viertelstunde, mit dem Auto sogar nur etwa zehn Minuten. Idyllisch, grün und mit Kiosk, Spielplätzen, Tischtennis und Beachvolleyballfeld ausgestattet eignet sich der Ludwigsfelder Baggersee für einen Mini-Urlaub nach Feierabend.

Der Ludwigsfelder Baggersee

© Foto: Laura Liboschik

Der Erbacher Baggersee

Authentisches Beach-Feeling kommt auch am Erbacher Baggersee auf. Der See liegt am Donau-Radwanderweg, etwa 13 Kilometer vom Ulmer Stadtzentrum entfernt. Allerdings gibt es den Badespaß hier nicht kostenlos. Erwachsene zahlen drei Euro Eintritt, Kinder, Jugendliche, Schüler und Studenten 50 Cent. Für Kinder bis sechs Jahre ist der Eintritt frei.

Auch für Kinder ein Highlight: Plantschen am Erbacher Baggersee.

© Foto: Volkmar Könneke

Rosengarten – Märchenkulisse mitten in Ulm!

Durch einen verwunschenen Märchen-Garten spazieren – so fühlt sich es sich an, wenn man durch den Ulmer Rosengarten flaniert. Die grüne Oase liegt am Donauufer, zwischen der Herd- und Gänstorbrücke – im Herzen Ulms. Spazierende erwarten 200 verschiedene Rosensorten. Pssst: dieser Spot eignet sich auch für ein Foto-Shooting à la Instagram!

Könnte auch eine Szenerie aus Dornröschen sein: der Ulmer Rosengarten.

© Foto: Lars Schwerdtfeger

Rapunzelturm

Märchenhaft geht es am Michelsberg weiter. Der König-Wilhelm-Turm, der rein optisch gesehen auch aus „Rapunzel“ entsprungen sein könnte, bietet eine tolle Aussicht über Ulm. Zahlreiche Liebesschlösser schaffen außerdem eine tolle Atmosphäre für Verliebte.

Der Rapunzelturm - der eigentlich König-Wilhelm-Turm heißt – am Ulmer Michelsberg.

© Foto: Kerstin Auernhammer

Die Aussicht vom König-Wilhelm-Turm aus ist einmalig.

© Foto: Kerstin Auernhammer

Kloster Wiblingen

Wer sich im Urlaub gern von historischer Architektur bezaubern lässt, wird auch in Ulm fündig. Das 1093 gegründete und 1714 erweiterte barocke Kloster in Wiblingen mit dem großen Schlossgarten und dem prunkvollen Bibliothekssaal ist von außen und innen ein Hingucker!

Das Kloster Wiblingen.

© Foto: Karin Gassner

Brandstätter See

Etwas weiter außerhalb liegt der Brandstätter See zwischen Steinheim und Burlafingen. Doch Achtung: der See ist in Privatbesitz, weswegen dort auch besondere Regeln gelten.

Türkis-blaues Wasser gibt es nicht nur in der Karibik sondern auch am Brandstätter See!

© Foto: Volkmar Könneke

Der Plessenteich

Für Vogel-Fans ist der Plessenteich auf dem Gebiet von Gerlenhofen und Reutti mit mehr als 200 verschiedenen Vogelarten ein wahres Schmuckstück. Der Teich ist aber nicht nur für Vogel-Liebhaber ein Augenschmaus. Gerade wenn die Sonne auf- und untergeht begeistert die grüne Oase – kaum zu glauben, dass man nicht tatsächlich im Urlaub ist!