Richtig beständig ist das Wetter in diesen Tagen im Südwesten nicht. Hitze und Gewitter wechseln sich regelmäßig ab und zwischendurch kommt es zu regelrechten Temperatureinbrüchen. Ein Ende ist vorerst nicht in Sicht, denn auch das Wochenende wird wechselhaft.

Erst Hitze, dann Gewitter: Das Wetter am 14.07. und 15.07.

Wichtige Info vorab: Der Freitag und Samstag bleiben in Ulm und Neu-Ulm trocken – und heiß. Der letzte Arbeitstag der Woche gestaltet sich mit 28 Grad bereits sommerlich warm.

Am Samstag klettert das Termometer dann auf bis zu 35 Grad. „Dafür ist subtropische Meeresluft aus Spanien und Nordafrika verantwortlich“, erklärte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Ab dem Abend kann es dann im Südwesten zu ersten Schauern und Gewittern kommen, die in der Nacht in Richtung Osten ziehen und zu lokalen Starkregen und Hagel führen können.

26 Grad – Am Sonntag sinken die Temperaturen

Ulm und Neu-Ulm bleiben, laut Wetterprognosen , von starken Unwettern verschont. Dennoch kann es auch dort in den frühen Morgenstunden am Sonntag regnen und gewittern. Im weiteren Tagesverlauf wird es freundlicher und die Temperaturen sinken deutlich auf 26 Grad.

Hitze erwartet: Schützenfest Biberach passt Programm an