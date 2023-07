Das Bild wiederholt sich: Im Verlaufe der Woche war es in Ulm und der Region immer wieder sehr heiß. Dazwischen meldeten sich schwere Unwetter zu Wort. Erst am Mittwoch kam es zu teils großen Unwetterschäden in der Region . Nun warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) erneut vor schweren Gewittern.