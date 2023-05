Ob Grillen, Radfahren oder einfach im Liegestuhl entspannen – das Wetter bietet sich weiterhin für allerlei Aktivitäten im Freien an, dann am besten mit Sonnenschutz: Das heitere Frühsommerwetter mit hohen Temperaturen und viel Sonnenschein soll dem Südwesten auch in den kommenden Tagen erhalten bleiben. Bis zum Start des Wochenendes bleibt es in Baden-Württemberg meist sonnig bei Temperaturen zwischen 20 und 28 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Stuttgart berichtete. Lediglich Quell- und Schleierwolken verdecken die Sonne immer wieder. Die höchsten Temperaturen erwarten die Meteorologen am Oberrhein, die niedrigsten im Bergland.

Wetter in Ulm: Bis zu 25 Grad diese Woche

In Ulm pausiert die Sonne zwar am Dienstag etwas, der Himmel ist überwiegend bewölkt – die Temperaturen bleiben bei bis zu 22 Grad aber angenehm. Am Mittwoch soll es dann größtenteils wieder sonnig sein, die Temperaturen steigen voraussichtlich noch leicht an. Allerdings wird es den Prognosen zufolge dann auch windiger. In den Höhenlagen der Schwäbischen Alb ist am Mittwoch sogar mit stürmischen Böen zu rechnen. Die Temperaturen steigen im Lauf der Woche laut den Wetterexperten auch in Ulm noch weiter an: Am Donnerstag und Freitag könnten knapp 25 Grad erreicht werden.