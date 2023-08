Ob Neu-Ulm oder Ulm – diesseits und jenseits der Donau gibt es jede Menge Biergärten, die zum Verweilen einladen. Und auch auf dem Lande kann man nach einer anstrengenden Radtour in die ein oder andere Gartenwirtschaft gemütlich einkehren. Wenn Sie wissen möchten, welche davon in Ihrer Nähe sind und wie die Biergärten geöffnet haben, schauen Sie einfach in der Karte oder unsere Übersicht:

Biergarten „Teutonia“ in der Friedrichsau

Adresse:

Friedrichsau 6, 89073 Ulm

Friedrichsau 6, 89073 Ulm Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag: 10 bis 24 Uhr

Biergarten „Hemperium“ in Ulm

Adresse:

Zinglerstraße 1, 89073 Ulm

Zinglerstraße 1, 89073 Ulm Öffnungszeiten:

Sonntag bis Montag: Geschlossen

Dienstag bis Donnerstag: 17 bis 1 Uhr

Freitag: 17 bis 2 Uhr

Biergarten „Liederkranz“ in der Friedrichsau

Adresse:

Friedrichsau 9, 89073 Ulm

Friedrichsau 9, 89073 Ulm Öffnungszeiten:

Derzeit geschlossen!

Bisherige Öffnungszeiten:

Mittwoch und Donnerstag: 17 bis 23 Uhr

Freitag: 17 bis 24 Uhr

Samstag: 15 bis 24 Uhr

Sonntag und an Feiertagen: 13 bis 22 Uhr

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Biergarten „Hundskomödie - Da Giovanni“ in der Friedrichsau

Adresse:

Friedrichsau 7, 89073 Ulm

Friedrichsau 7, 89073 Ulm Öffnungszeiten:

Montag bis Dienstag: Geschlossen

Mittwoch bis Samstag: 11 bis 21 Uhr

Samstag: 11 bis 20 Uhr

„Biergarten Klosterhof“ in Söflingen

Adresse:

Klosterhof 46, 89077 Ulm

Klosterhof 46, 89077 Ulm Öffnungszeiten:

Montag: Geschlossen

Dienstag bis Sonntag: 12 bis 21 Uhr

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

„Biergarten am Botanicum“ an der Uni Ulm

Adresse:

Hans-Krebs-Weg, 89081 Ulm

Hans-Krebs-Weg, 89081 Ulm Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag: 11 bis 19 Uhr

Biergarten „Roxy Sound Garten“ in Ulm

Adresse:

Schillerstraße 1/12, 89077 Ulm

Schillerstraße 1/12, 89077 Ulm Öffnungszeiten:

Sonntag bis Dienstag: Geschlossen

Mittwoch bis Samstag: 17 bis 23 Uhr

Biergarten „Söflinger Wirtshaus“

Adresse:

Neue Gasse 37, 89077 Ulm

Neue Gasse 37, 89077 Ulm Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag: 11.30 bis 21 Uhr

Biergarten „Insel vom Stein“ in Neu-Ulm

Adresse:

Insel 1, 89231 Neu-Ulm

Insel 1, 89231 Neu-Ulm Öffnungszeiten:

Sonntag bis Donnerstag: 17 bis 22 Uhr

Freitag bis Samstag: 17 bis 23 Uhr

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Biergarten „Brauerei und Gasthaus Schlössle“ in Neu-Ulm-Offenhausen

Adresse:

Schlössleweg 3, 89231 Neu-Ulm

Schlössleweg 3, 89231 Neu-Ulm Öffnungszeiten:

Montag und Dienstag: Ruhetag

Mittwoch: 17 bis 23 Uhr

Donnerstag bis Sonntag: 11 bis 23 Uhr

Biergarten der „Sportgaststätte Henry's“ in Neu-Ulm-Ludwigsfeld

Adresse:

Schwalbenweg 1, 89231 Neu-Ulm

Schwalbenweg 1, 89231 Neu-Ulm Öffnungszeiten: Täglich: 10 bis 23 Uhr

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

„Paul‘s Biergarten“ in Neu-Ulm

Adresse:

Paulstraße 4, 89231 Neu-Ulm

Paulstraße 4, 89231 Neu-Ulm Öffnungszeiten:

Montag: Geschlossen

Dienstag bis Samstag: 15 bis 23 Uhr

Sonntag: 12 bis 23 Uhr

Biergarten „Kiesbänkle“ am Neu-Ulmer Jahnufer

Adresse:

Jahnufer 50, 89231 Neu-Ulm

Jahnufer 50, 89231 Neu-Ulm Öffnungszeiten:

Montag bis Dienstag: Geschlossen

Mittwoch bis Donnerstag: 15 bis 22 Uhr

Freitag bis Samstag: 11.30 bis 23 Uhr

Sonntag: 10 bis 22 Uhr

Biergarten „Jakobsruhe“ in Neu-Ulm

Adresse:

An der Jakobsruhe, 89231 Neu-Ulm

An der Jakobsruhe, 89231 Neu-Ulm Öffnungszeiten:

Montag bis Dienstag: Geschlossen

Mittwoch bis Samstag: 11.30 bis 14 Uhr und 17 bis 21 Uhr

Sonntag: 11.30 bis 15 Uhr und 16 bis 20 Uhr

Biergarten „Wirtshaus Silberwald“ an der Iller

Adresse:

Illerholzweg 30, 89231 Neu-Ulm

Illerholzweg 30, 89231 Neu-Ulm Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag: 11 bis 23 Uhr

Gaststätte Allegro Biergarten in Gerlenhofen

Adresse:

Musikerweg 11, 89233 Neu-Ulm

Musikerweg 11, 89233 Neu-Ulm Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag: 11.30 bis 24 Uhr

Sonntag: 11 bis 23 Uhr

Fehlt ein Biergarten in dieser Liste, der unbedingt mit aufgezählt werden sollte? Schreiben Sie uns gerne den Namen, Ort und Öffnungszeiten des Biergartens per Mail an [email protected]