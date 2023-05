Endlich. Sonne, blauer Himmel und frühsommerliche Temperaturen. Nicht verwunderlich, dass es am langen Pfingstwochenende alle ins Freie zog. Auf dem Ulmer Wochenmarkt traf sich am Samstag alles, was nicht in die Ferien gefahren war. „Das ist ein Traum“, tönt es fröhlich hinter einer riesigen ...