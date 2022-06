Eine neue Einkaufspassage, eine hochmoderne Tiefgarage, die Sedelhöfe, neue ÖPNV-Haltestellen und viele weitere Kleinigkeiten. Diese Arbeiten sorgen dafür, dass rund um den Ulmer Hauptbahnhof seit Jahren Baustelle ist. Und so schnell wird das auch nicht aufhören – als nächstes wird einer der beiden Busbahnhöfe umgebaut

Viele Pendlerinnen und Pendler sehen die Baustelle jeden Tag, doch auch viele andere Menschen interessieren sich dafür, was am Ulmer Hauptbahnhof passiert. Denn eine häufige Suchanfrage bei Google lautet „Webcam Ulm Bahnhof“. Hier findet ihr eine Übersicht der wichtigsten Webcams in der Innenstadt von Ulm.

Webcams in Ulm: Bahnhof und neue Mitte