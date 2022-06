Das Wetter oder den Verkehr in einem bestimmten Stadtteil oder gar einer anderen Stadt checken, ohne die Wohnung verlassen zu müssen? Das geht heutzutage einfach mithilfe von Webcams. Denn diese Kameras übertragen ihre Bilder und Videos ins Internet.

Die Webcam Ulm wird regelmäßig mit neuen Bildern aktualisiert. Man kann mit der Webcam beispielsweise das aktuelle Wetter oder die laufende Verkehrssituation in der Region Ulm verfolgen. Außerdem kann man das Ulmer Münster in einem Livestream beobachten. Im Bereich des Hauptbahnhofs werden von 2017 bis 2020 gleichzeitig mehrere Großbauprojekte realisiert. Dabei kann man sich ein Bild zur aktuellen Baustellenlage machen. Wir haben eine Gesamtübersicht der Webcams in der Region Ulm und Neu-Ulm:

Gibt es eine Webcam auf dem Münsterplatz in Ulm?

Über Google findet man keine aktuelle Webcam, die den Münsterplatz in Ulm zeigt. Allerdings gab es dort früher Webcams. Eine dieser Kameras wurde vor drei Jahren abgeschaltet . Das Online-Magazin und -Netzwerk Team Ulm verlinkt auf weitere Webcams , die ebenfalls nicht mehr abrufbar sind.

Webcams in Ulm und Neu-Ulm: aktuelle Verkehrslage

Webcam: Wetter in Ulm und Umgebung

Webcam: Baustellen in Ulm