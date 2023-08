Noch am Vormittag hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor großer Hitze in der Region Ulm gewarnt, am Nachmittag folgte dann eine Unwetterwarnung. In der Region Ulm (Stadt Ulm und Alb-Donau-Kreis) könnten schwere Gewitter auftreten, warnt der DWD. Die Warnstufe wurde der Skala von 1 bis 4 mit 3 bewertet. Das bedeutet: Es können Gebäudeschäden auftreten: Der Wind kann Bäume umwehen, Gerüste oder Bauzäune umdrücken oder gar Dächer beschädigen. Große Regenmengen können fallen, weshalb es örtlich zu Überschwemmungen kommen kann. Auch Keller könnten bei Starkregen volllaufen.