Der Sommer ist zurück, aber damit auch die Gewittergefahr. Am Wochenende sind über Baden-Württemberg Unwetter hinweggezogen. Unter anderem wurden bei einem Blitzeinschlag in einen Baum sechs Menschen verletzt, drei davon lebensgefährlich

Ob es einen Zusammenhang mit dem Unwetter gab, war bei einem heruntergefallenen Ast an einer Bahnstrecke in Aalen zunächst unklar. Dieser war in eine Oberleitung gestürzt, weshalb ein Regionalzug mit etwa 100 Passagieren evakuiert werden musste.

Auch im Landkreis Neu-Ulm machten die Unwetter den Menschen zu schaffen: Das DFB-Pokalspiel zwischen Illertissen und Düsseldorf musste am Sonntag wegen Hagel unterbrochen werden, auch die TV-Live-Übertragung fiel kurzzeitig aus

Die neue Woche startet den Prognosen zufolge vielerorts schwülwarm und gewittrig. Die Temperaturen steigen über 30 Grad, im Bergland wird es etwas kühler. Bei Gewittern kann es zu Sturmböen kommen. Gegen Donnerstag sollen die Gewitter nachlassen.

Wie sieht das Wetter für die Region Ulm aus?

Sonne und Schauer in Ulm: So wird das Wetter

Mit viel Sonne startet auch die neue Woche in Ulm und Umgebung, allerdings müssen sich auch hier die Menschen auf Gewitter und unwetterartige Schauer gefasst machen. Laut wetter.com kann es bis zu 31 Grad warm werden, wetter.de prognostiziert sogar 33 Grad. Als sei das nicht schon warm genug, kann es sich durch die schwülwarme Luft deutlich heißer anfühlen.

Am Montagmittag und -abend kann es gewittern. Mit Schauern ist auch noch am Dienstag und am Mittwoch zu rechnen, allerdings wird es nicht mehr ganz so heiß. Die Temperaturen können tagsüber bis zu 29 Grad erreichen, am Abend kann es auf 17 Grad abkühlen.