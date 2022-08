Nach tagelangem Sonnenschein ist der Regen jetzt in Deutschland angekommen. Bereits am Montag (15.08.) hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mehrere Unwetterwarnungen wegen heftiger Gewitter herausgegeben. Aktuell regnet es in Strömen – und der DWD hat am Freitag, den 19.08.2022, erneut einefürherausgegeben: Teils. Was bedeutet das und wieso ist das gefährlich?