Am Dienstag, 15.08.2023, hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Ulm und den Alb-Donau-Kreis am soäten Nachmittag eine amtliche Wetterwarnung herausgegeben.

Der Wetterdienst rechnet in Ulm und Alb-Donau-Kreis mit starken Gewittern. Dabei sollen Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 80 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 l/m² und 25 l/m² pro Stunde auftreten. Zudem soll es hageln. Die Warnung gilt aktuell bis 20 Uhr. Die Unwetterwarnung kommt nachdem der DWD bereits tags zuvor für die ganze Region am Dienstag eine Hitzewarnung ausgesprochen hat

Nicht nur in Ulm, sondern in ganz Baden-Württemberg müssen sich Bürger laut Wettervorhersagen für den Rest der Woche auf weiter hohe Temperaturen gefasst machen. So sieht es nicht nur der Deutsche Wetterdienst, sondern auch die private Wetterwarte Süd. Wem das schwül-heiße Wetter körperlich zu schaffen macht, sollte sich also ein schattiges Plätzchen suchen und darauf achten, genug Flüssigkeit zu sich zu nehmen.