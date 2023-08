Im beschaulichen Biberacher Stadtteil Mettenberg herrscht am Donnerstagvormittag große Aufregung: Polizei und Feuerwehr sind in den rund 1.300 Einwohner großen Ort ausgerückt, ein Unfall hat sich ereignet. Um 8.46 Uhr ist ein Milchlaster in einem Kreisverkehr offenbar außer Kontrolle geraten: Der Anhänger, der am Lkw befestigt war, kippte um und blieb auf dem Dach liegen. „Milch läuft aus“, so die ersten Informationen der Polizei.

Unfall mit Milchlaster in Biberach: Sperrung und Umleitung

Der Lkw transportierte rund 10.000 Liter Milch, teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage weiter mit. Der Fahrer des Milchlasters blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt; das Zugfahrzeug ist noch fahrbereit, der Anhänger muss jedoch abgeschleppt werden. Der Einsatz am Kreisverkehr Mettenberger Straße/Im Winkel befindet sich am Ortseingang, der Bereich wurde gesperrt – die Straßenmeisterei leitet den Verkehr um. Auch die Umweltfachleute wurden hinzugezogen, um zu prüfen, ob Milch ins Grundwasser geraten ist.

