Am Dienstagmittag, 25.7. gegen 12.40 Uhr ist es zu einem Unfall in einem Kreisverkehr an der Otto-Hahn-Straße/Otto-Renner-Straße in Neu-Ulm gekommen. Dort hat ein Getränkelaster mehrere Paletten Getränke verloren.

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben/Südwest spricht von circa 50 Getränkekisten. Diese seien aufgrund mangelnder Ladesicherung im Kreisverkehr verloren gegangen. Die Scherben bedeckten rund ein Viertel des Kreisverkehrs. Die Fahrbahn wurde von der Stadt, der freiwilligen Feuerwehr und der Polizei gereinigt.

Der Sachschaden liegt nach polizeilichen Schätzungen bei rund 1000 Euro. Die Zufahrten der Otto-Hahn-Straße und der Europastraße mussten rund eine Stunde gesperrt werden. Der 55-jährige Fahrer konnte seine Fahrt mit der restlichen Ware fortsetzen.