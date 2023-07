Autofahrer mussten am Dienstag (25. Juli 2023) auf der Kreisstraße 9915 Geduld aufbringen. Zwischen dem Kreisel in Böfingen und dem Industriegebiet Jungingen war am frühen Morgen ein Lastzug umgekippt und quer auf der Straße liegen geblieben. Dabei wurde der 71-jährige Fahrer leicht verletzt.

Unfall Lastzug auf der K9915 umgekippt

Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer mit seinem Lkw aus bislang unbekannten Gründen kurz vor Beginn des Industriegebiets in einer langgezogenen Rechtskurve auf das Bankett am Straßenrand geraten und hatte dann die Kontrolle über das Gespann verloren.

Das Zugfahrzeug kippte dabei um. Der Fahrer konnte sich nicht selbst aus dem Führerhaus befreien, weshalb die Feuerwehr zu Hilfe kam. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Vorsorglich wurde er zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

Der umgekippte Lastzug mit einem Gesamtgewicht von 40 Tonnen musste mit einem Spezialkran aufwändig wieder aufgestellt werden. Dazu wurde der Streckenabschnitte bis ca. 11:45 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr wurde am Böfinger Kreisel über die Heidenheimer Straße in die Oststadt abgeleitet.

Aufgrund einer eingerichteten Baustelle mit Ampelregelung in der Heidenheimer Straße kam es deshalb in der Ulmer Oststadt zu massiven Behinderungen in beiden Richtungen. Die Höhe des Schadens, der bei dem Unfall entstand, lässt sich noch nicht beziffern.