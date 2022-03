Es war ein sonniger Herbsttag in der Ulmer Innenstadt, die Menschen waren beim Shoppen in der Hirschstraße oder saßen in Cafés – als die fröhliche Stimmung von Blaulicht und Martinshorn jäh zerissen wurde: Streifenwagen der Polizei und schwarze Einsatzfahrzeuge rasten zu Galeria Kaufhof in der Hirschstraße und Bahnhofstraße. 25 Polizeibeamte riegelten das Gebäude mit Bändern ab, Einsatzkräfte eilten hinein, zahlreiche verunsicherte Kunden mussten ihre Einkäufe überall liegen lassen und das Haus verlassen – Evakuierung. Und: Entschärfer des Landeskriminalamtes rückten an.

Der Einsatz hielt Ulm vier Stunden lang in Atem

Hunderte Menschen beobachtetern das Geschehen und spekulierten, was da los sei. Damals war völlig unklar, ob eine Gefahrenlage für die Bevölkerung herrschte, die Polizei hielt sich mit Auskünften zurück.

Jetzt wird das dramatische Geschehen vom 15.10.2021, das vier Stunden lang die Stadt in Atem hielt, vor dem Ulmer Landgericht aufgearbeitet. Von Donnerstagmorgen, 31.3.2022, an muss sich der mutmaßliche Verursacher der ganzen Aufregung, ein heute 63 Jahre alter Mann, vor Gericht verantworten.

Bombendrohung in Galeria Kaufhof: Mutmaßlicher Erpresser vor Gericht

Was war damals genau geschehen, und was wird dem Mann jetzt vorgeworfen? Im Galeria-Gebäude war an jenem Mittag ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden, den die Spezialkräfte später als Rohrbombenattrappe identifizierten. Daneben lag ein Erpresser-Schreiben, in welchem von der Konzernzentrale von Galeria Kaufhof 1,4 Millionen Euro in Bitcoins gefordert wurden – anderenfalls werde in einer der anderen Galeria-Filialen in Deutschland eine echte Rohrbombe hochgehen.

So weit kam es zum Glück nicht, wenige Tage später vermeldeten die Ermittler einen Erfolg: In Landsberg am Lech nahmen Polizeibeamte einen damals 62-jähriger Mann fest. Er ist laut Staatsanwaltschaft vielfach vorbestraft – auch einschlägig. Jetzt steht er vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Ulm. Die Anklage der Staatsanwaltschaft: Versuchte besonders schwere räuberische Erpressung. An vier Verhandlungstagen wird das Gericht zahlreiche Zeugen, einen Sadchverständigen und natürlich den Angeklagten selbst anhören und dann sein Urteil fällen.