In eine dicke, mit hellem Fell gefütterte Kunstlederjacke und etwas schlapprige Jeans gekleidet, wurde am Donnerstagfrüh ein 63-jähriger Angeklagter ins Landgericht Ulm geführt. Sein Gesicht hinter einem aufgeklappten Ordner verhüllt, ging er in Hand- und Fußfesseln langsamen Schrittes zu sein...