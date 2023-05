Trauriger Einsatz von Polizei und Rettungsdienst am frühen Freitagmorgen mitten in der Ulmer Innenstadt: Bei einem Vorfall am 26.05.2023 in der Rosengasse ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die Polizei war gegen 5 Uhr alarmiert worden und sofort ausgerückt. Vor Ort fanden die Beamten einen Mann unbekleidet und offenbar leblos auf dem Gehweg vor einem Geldautomaten am Gebäude mit dem Drogeriemarkt Müller im Erdgeschoss.

Toter in der Rosengasse in Ulm

Mutmaßlich war der 58 Jahre alte Mann aus dem Fenster gestürzt, hieß es seitens der Polizei. Der herbeigerufene Notarzt sowie der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes Heidenheim-Ulm versuchten noch, den 58-Jährigen zu reanimieren. Doch sie konnten ihm angesichts seiner schwersten Verletzungen nicht mehr helfen, er starb am Unglücksort.

Nach Angaben der Polizei sind die genauen Hintergründe des tödlichen Vorfalls noch unklar. Ein Fremdverschulden, sprich ein Verbrechen, schließen die Ermittler jedoch vorerst aus. Im Einsatz waren zwei Streifenwagen der Polizei sowie das DRK mit zwei Fahrzeugen.

Zuletzt gab es einen ähnlichen Vorfall in Ulm/Neu-Ulm am 10.05.2023. Damals war eine Leiche in der Donau am Neu-Ulmer Ufer gefunden worden. Es handelte sich um eine Frau.

Am 07.01.2023 war in Ulm ebenfalls ein Mensch tot in der Donau gefunden worden. Er war nach einer Suchaktion mit einem Hubschrauber und Booten der Wasserwacht und des THW gefunden worden.

Hilfe bei Suizidgedanken

Wenn Sie sich in einer persönlichen Krise befinden und Hilfe brauchen, reden Sie darüber. Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten, die ihnen ermöglichen, anonym mit Menschen über ihre Situation zu sprechen.Das geht telefonisch, im Chat, per Mail oder persönlich. Kontaktieren Sie die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer 0800 111 01 11 oder 0800 111 02 22.