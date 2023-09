Die Sommerferien sind fast vorbei, aber am letzten Wochenende gibt es noch die Chance auf eine große Portion Spaß. Das Wetter zumindest soll passen , wenn sich Teile der Ulmer Innenstadt in eine Unterhaltungsmeile für Familien verwandeln. Für Samstag (9. September 2023) laden die SÜDWEST PRESSE und das Ulmer City-Marketing zum Familientag.

SWP Familientag: Wo geht es Samstag in der Innenstadt rund?

Lokale Organisationen, Vereine und Geschäfte haben viele Aktivitäten geplant, die sich auf den Hauptplätzen und Fußgängerzonen abspielen. Insgesamt 50 Aktionen gibt es beim Familientag, verteilt in der ganzen Innenstadt. Hauptorte der Events sind:

Bahnhofstraße

Hirschstraße

Hinterer Münsterplatz

Glöcklerstraße

Dreikönigsgasse

Herrenkellergasse

Judenhof

Hans- und Sophie-Scholl- Platz

Marktplatz

Los geht es mit der offiziellen Eröffnung um 11 Uhr auf der Showfläche in der Glöcklerstraße. Dies ist einer der Hotspots, wo auch der Ulmer Improvisationskünstler Mark Klawikowski auftritt. Den musikalischen Part zu den Reden übernimmt der Sänger Jo! Loop. Bürgermeister Tim von Winning spricht um 12 Uhr.

SWP Familientag: Volles Programm in der ganzen Stadt

Tanz-, Musik- und Theatergruppen werden sich anschließend auf der Showbühne abwechseln. Aber eigentlich ist das Zuhören nur ein Aspekt, vor allem können und sollen alle Familienmitglieder mitmachen. Für jeden Aktivitätsgrad, ob eher Denker oder doch Bewegungstalent, wird sich etwas finden.

Zu Gast beim Familientag sind auch die Ulmer Furs.

© Foto: Volkmar Könneke

Am Nachmittag wird der Münsterplatz in einen großen Spielplatz verwandelt. Dort wird von 15 bis 18 Uhr ein Mitmach-Zirkus und ein Spielepark für Kinder angeboten. Große Plüschfiguren, die Ulmer Furs, sind auch unterwegs und lassen sich gerne mit den Besuchern fotografieren. Die Kletterstation in der Bahnhofstraße ist ein Muss für alle, die Höhen lieben. In der Hirsch-Apotheke gibt es ein Reaktionsspiel, bei dem Konzentration und Geschicklichkeit gefordert sind.

Kinderschminken, Outdoor-Gesellschaftsspiele, Hüpfburgen, eine Seifenblasenstation und vieles mehr. Die Erwachsenen können demnach beruhigt shoppen gehen, so der Plan. Beim Für die Kinder gibt es natürlich besonders viele Aktivitäten wieund vieles mehr. Die Erwachsenen können demnach beruhigt shoppen gehen, so der Plan. Beim Streetfoodmarkt auf dem Südlichen Münsterplatz, bei den besonderen Familientag-Angeboten während des Ulmer Wochenmarkts und bei Gewinnspielen kommen wohl alle auf ihre Kosten.

Das Programm zum SWP Familientag am Samstag, 09. September, in Ulm.

© Foto: Südwest Presse

Eishockey und Basketball: Vieles zum Ausprobieren

Wer es eher ruhiger mag, besucht die Fotoausstellung im Stadthaus. Diejenigen, die gerne was ausprobieren wollen, können sich in Zorbing-Bällen gegenseitig rammen, sich ins Bungee-Trampolin spannen oder Floorball beim VfB Ulm versuchen. Die Eishockey-Devils und die Ulmer Basketballer sind ebenfalls dabei.

Das ganze Programm finden Sie unter folgendem Link: erleben.swp.de/familientag