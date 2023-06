Kurztrip ins Ausland beliebt. Zwei Wochen Pfingstferien gehen an diesem Wochenende (8.-11. Juni) im Südwesten zu Ende. Die Schulferien haben viele Familien für einen Urlaub genutzt. Das lange Wochenende um Fronleichnam ist unter Kurzurlaubern aber auch für einen Ausflug oderbeliebt. Der ADAC warnt deshalb vor viel Verkehr zum Ende der Woche. Hinzu kommen mehr als 1300 Autobahn-Baustellen. Wo mit Staus zu rechnen ist.

Stau an Fronleichnam: Wann werden die Straßen besonders voll?

Vor allem im Süden Deutschlands und in den Alpenregionen müssen sich Autofahrer laut ADAC an diesem Wochenende auf ein erhöhtes Reiseaufkommen und Staus einstellen. Aufgrund des Feiertags am Donnerstag (08.06.2023) starten viele Urlauber unter anderem aus Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen bereits am Mittwochnachmittag in einen Kurzurlaub. Dazu gesellen sich Rückreisende aus dem Pfingsturlaub. Deshalb wird es bereits an diesem Tag voll auf den Autobahnen.

Am vollsten soll es auf den Autobahnen im Südwesten am Samstag, 10. Juni werden. Staus sind dann, laut ADAC, vor allem auf den Routen in Richtung Norden sowie auf den Transitstrecken in der Schweiz und Österreich zu erwarten.

Auch am Sonntag (11. Juni) lässt der Verkehr nicht nach, denn spätestens an diesem Tag kommen die letzten Pfingstreisenden zurück nach Deutschland und auch die Kurzurlauber fahren wieder zurück. Erneut seien die süddeutschen Fernstraßen und Ballungsraumautobahnen besonders betroffen, prognostiziert der ADAC.

Auf welchen Autobahnen wird es am langen Wochenende besonders voll?

Auf den folgenden Autobahnen in Baden-Württemberg dürfte es, laut Prognose des ADAC, besonders voll werden:

A5 Basel – Karlsruhe – Frankfurt

A6 Nürnberg – Heilbronn – Mannheim – Kaiserslautern

A7 Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg

Füssen/Reutte – – Würzburg A8 Salzburg – München – Ulm – Stuttgart – Karlsruhe

Salzburg – München – – Stuttgart – Karlsruhe A81 Singen – Stuttgart

B10 zwischen Ulm und Stuttgart

Rückreiseverkehr am Wochenende: Auch im Ausland kann es stocken

Fronleichnam (08.06.) ist auch in Österreich und der Schweiz ein Feiertag. Deshalb ist auch dort mit einem erhöhten Reiseaufkommen zu rechnen – vor allem auf den beliebten Reiserouten. Betroffen sind die Tauern-, Inntal-, Pyhrn-, Rheintal- und Brennerautobahn sowie die Gotthard-Route.

Voll wird es vermutlich auch auf der Strecke von Kroatien nach Deutschland, vor allem am Karawankentunnel zwischen Slowenien und Österreich. Außerdem ist der Arlbergtunnel in Österreich bereits seit einigen Wochen wegen Bauarbeiten gesperrt. Noch bis Anfang Oktober müssen Autofahrer über den Arlbergpass ausweichen.

Erhöhtes Reiseaufkommen am Wochenende: Wann lohnt es sich zu fahren?

Wie an jedem langen Wochenende empfiehlt der ADAC außerhalb der Stoßzeiten zu fahren, das heißt früh oder spät. Besonders meiden sollten Autofahrer eine Fahrt am Donnerstag (Fronleichnam), Samstag und Sonntagnachmittag.

Geeignet für eine Fahrt ist dafür der Freitag (09.06.), weil viele Urlauber bereits an den Tagen zuvor unterwegs sind. Zu den üblichen Pendlerstaus in den Ballungsräumen kann es dennoch kommen.