Frühling war nichts zu sehen – oder zu spüren. Viele Wochenenden fielen ins Wasser oder konnten aufgrund niedriger Temperaturen nicht wie gewünscht verbracht werden. Lange musste der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Webseite wechselhaftes Wetter und milde Temperaturen verkünden. Vomwar nichts zu sehen – oder zu spüren. Viele Wochenenden fielen ins Wasser oder konnten aufgrund niedriger Temperaturen nicht wie gewünscht verbracht werden.

Doch über Pfingsten soll es anders werden. Wie sind die Aussichten für Ulm und Umgebung?

Sonne und frühsommerliche Temperaturen am Wochenende

Für ganz Deutschland erwartet der DWD bis zum Wochenende immer mehr Sonne und steigende Temperaturen. Mit 25 bis 26 Grad soll es am Samstag schon sommerlich warm werden, für Sonntag könnten stellenweise 27 Grad erreicht werden.

Ganz so warm wird es in Ulm am Ende der Woche nicht. Samstag, Sonntag und Montag werden Höchsttemperaturen bis 21 Grad in der Münsterstadt erwartet.

Sonne, aber milde Temperaturen: Das Wetter in Ulm

Der Freitag (26.05.) gestaltet sich in Ulm überwiegend sonnig, vereinzelt werden Wolken erwartet. Die Temperaturen erreichen Tageshöchstwerte um die 20 Grad. Auch am Samstag und Sonntag werden vereinzelt Wolken erwartet, insgesamt ist es aber sehr sonnig, sodass einem Ausflug oder Kurzurlaub nichts im Weg steht.

Wetter im Südwesten: Das sind die Höchsttemperaturen

In anderen Regionen in Baden-Württemberg kann es dafür über Pfingsten deutlich wärmer werden. Am südlichen Oberrhein und im Bezirk Freiburg werden Höchsttemperaturen um die 26 Grad erwartet. Noch etwas wärmer wird es am Sonntag in der Kurpfalz. In höheren Lagen bleibt es etwas kühler mit knapp unter 20 Grad.

Viel Verkehr an Pfingsten: Staugefahr auf den Autobahnen