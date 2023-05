Die Fahrt in den Urlaub beginnt pünktlich, es geht ab auf die Autobahn, aber dann: Stau. Viele Menschen in Baden-Württemberg, die mit dem Auto verreisen, planen die Verzögerungen auf der Fahrt längst in ihren Reiseplan ein. Das könnte auch in den Pfingstferien 2023 sinnvoll sein, denn: Der ADAC Württemberg rechnet zum Ferienstart „mit sehr viel Verkehr auf Baden-Württembergs Straßen“. Das hat der Automobil-Club mitgeteilt.

ADAC befürchtet zu Pfingsten den meisten Stau im ganzen Jahr

„Wir erwarten das für uns stressigste Wochenende des Jahres“, wird Joachim Baumhauer, Stauberater beim ADAC Württemberg, in der Mitteilung zitiert. „Besonders am Freitagnachmittag wird es voll werden auf den Straßen, wenn Berufs- und Urlaubsverkehr aufeinandertreffen.“ Im vergangenen Jahr war der Freitag vor Pfingsten laut ADAC „der staureichste Tag des Jahres in Baden-Württemberg“. Der Automobil-Club registrierte damals, am 3. Juni 2022, insgesamt 273 Stunden Stillstand auf den Straßen im Bundesland.

ADAC: Das sind die staugefährdeten Strecken in Baden-Württemberg

Dem Automobil-Club zufolge besteht über das Pfingstwochenende Staugefahr auf folgenden Autobahnen in Baden-Württemberg:

A5: Karlsruhe - Basel

A6: Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A7: Würzburg

A8: Karlsruhe - Stuttgart - München

A81: Heilbronn - Stuttgart - Singen

Großraum Stuttgart.

Außerdem sieht der ADAC Württemberg Staugefahr aufgrund von Baustellen – und zwar auf folgenden Strecken im Land:

A5: Karlsruhe - Basel (zwischen Herbolzheim und Riegel)

(zwischen Herbolzheim und Riegel) A6: Heilbronn - Nürnberg (zwischen Schwäbisch Hall und Crailsheim)

A8: Karlsruhe - Stuttgart (zwischen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord)

(zwischen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord) A8: Stuttgart - München (zwischen Kirchheim Teck-Ost und Mühlhausen)

(zwischen Kirchheim Teck-Ost und Mühlhausen) A81: Würzburg - Heilbronn (zwischen Tauberbischofsheim und Boxberg)

(zwischen Tauberbischofsheim und Boxberg) A81: Würzburg - Heilbronn (zwischen Möckmühl und Kreuz Weinsberg)

ADAC erwartet größten Stau zu Pfingsten auf A8

ADAC-Stauberater Baumhauer erwartet vor allem auf der A8 Verzögerungen: „ Am Albaufstieg , bei Pforzheim sowie im Bereich zwischen dem Dreieck Leonberg und dem Kreuz Stuttgart rechnen wir mit größeren Verkehrsbehinderungen.“

ADAC: Baustellen und wahrscheinliche Stauabschnitte in Baden-Württemberg im Pfingstverkehr.

© Foto: ADAC e.V.

Stau auf der Autobahn: Was sind die Gründe?

Auch für Samstagvormittag rechnet Baumhauer mit einer Reisewelle. Der Stauberater sagt: „Wer zeitlich flexibel ist, hat am Sonntag die besten Chancen auf eine staufreie Fahrt.“

Die Gründe für die Staus rund um Pfingsten sind vielfältig. So beginnen am 30. Mai sowohl in Baden-Württemberg als auch in Bayern die zweiwöchigen Pfingstferien. Dazu kommen die Baustellen auf den Autobahnen, die ebenfalls die Wahrscheinlichkeit für Staus erhöhen.

Stau auf der Autobahn: Mit alternativer Route abfahren oder nicht?

Der Experte empfiehlt, im Falle eines Staus auf der Autobahn nicht auf Nebenstraßen auszuweichen: „Auch wenn das Navi eine Umfahrung anzeigt, tut man sich keinen Gefallen, wenn man von der Autobahn abfährt“, wird Baumhauer in der Mitteilung zitiert: „So spart man keine Zeit, sondern steht auf der überlasteten Landstraße womöglich noch länger im Stau.“ Einige Navi-Apps wie Google Maps, die auf Online-Echtzeitdaten zugreifen, geben den Nutzerinnen und Nutzern allerdings in der Regel an, falls sich eine Umfahrung tatsächlich lohnen sollte.