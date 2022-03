Das Restaurant „Seestern“ im Hotel Lago in Ulm (links) und Küchenchef Hans Häge im „Gasthof zum Bad“ in Langenau (rechts unten) wollen ihre Michelin-Sterne verteidigen. Die Chefin des „Bi:braud“ in Ulm (rechts oben) malt sich für die Zukunft gute Chancen aus. © Foto: Fotos: Tobias Rocholl, SWP